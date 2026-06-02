Cuáles fueron los 10 autos nuevos con mayor caída de ventas en el último año

La caída de ventas de autos 0 km particulares y comerciales livianos alcanzó el 26,2% en mayo. Pero cinco de los diez autos más perjudicados son de la franja baja de precios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caída de ventas de autos nuevos en mayo es un dato general que visto por sí solo muestra una foto incompleta de las variaciones en el mercado automotor argentino, porque aunque el neto muestra una demanda menor en un 25,6%, hay una mayor retracción de ventas de determinados segmentos, mientras otros crecieron o perdieron mucho menos volumen de ventas.

En total se vendieron 41.921 vehículos, aunque esa cifra contiene también unidades de transporte pesado que se deben separar al momento de hacer una evaluación más adecuada para evaluar el poder de compra de los clientes particulares, ya que mayormente son empresas las que hacen la operación con una realidad diferente a la de las personas comunes que deciden invertir sus ahorros en un bien durable y registrable de alto costo.

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De este modo, el número que se debe tomar es el de patentamientos de autos particulares y comerciales livianos, que alcanzó las 39.210 unidades el último mes. La relación con el mismo dato de 2025 es de una caída mayor y alcanza el 26,2%, ya que el total del quinto mes del año pasado ascendió a 53.105 unidades. En número neto es exactamente de 13.895 vehículos menos este año, de los cuales el 95% se perdieron entre los 70 autos más vendidos del mercado actual.

Los autos que más perdieron

El modelo que más cayó en ventas fue el Toyota Yaris, que pasó de vender 3.486 autos en mayo 2025 a sólo 779 el mes pasado. Lo que representa que se vendieron 2.707 vehículos menos. En esa caída puede influir parcialmente la llegada del nuevo Yaris Cross, que si bien es un SUV que cuesta $10 millones de promedio en sus versiones nafteras equivalentes, registró solo en mayo 1.034 ventas que reducirían notoriamente el déficit del Yaris hatchback.

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El Toyota Yaris fue el auto que más ventas perdió de mayo de 2025 a mayo de 2026 con 2.700 autos menos en el mercado argentino

El segundo modelo que más ventas perdió es el Volkswagen Polo, que había patentado 2.243 autos el año pasado contra 652 en mayo de este año. Se perdieron ventas por 1.591 autos, y también hubo un efecto similar o más impactante aún de la llegada de un nuevo SUV compacto, el Volkswagen Tera, que no estaba en el mercado a esta altura de 2025 y que en mayo pasado vendió 987 unidades.

Ya sin canibalizaciones internas de otro modelo, el tercer auto que más cayó en el último año fue el Peugeot 208, que curiosamente es el líder del mercado actual en el acumulado de los primeros cinco meses, pero que en mayo se derrumbó de vender 1.900 autos de promedio por mes a 1.279 en mayo último. De todos modos, en la comparación anual, vender 1.900 autos también habría sido un gran retroceso, porque en mayo de 2025 registró 2.857 unidades, lo que implica que en un año se vendieron 1.578 autos menos.

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La llegada del VW Tera probablemente haya influido más que en Toyota con el nuevo SUV. El Polo se vio afectado por la aparición de un nuevo modelo muy cercano en precio dentro de la marca

El cuarto auto con mayores caídas de ventas interanuales fue el Fiat Cronos, que aún siendo el vehículo de uso particular con mejor desempeño en mayo 2026 (tercero absoluto detrás de Toyota Hilux y Ford Ranger), pasó de vender 3.163 autos el año pasado a 1.627 este año en el mismo mes. La caída es de 1.536 unidades.

Hasta aquí, los cuatro modelos representan la gama de acceso de cada una de sus marcas, es decir, el auto más barato y de menores prestaciones de todo el portafolios de Toyota, Volkswagen, Peugeot y Fiat, que no son nada más ni nada menos, que cuatro de las cinco marcas que más autos vendieron en 2025. La restante es Ford que no tiene autos accesibles porque vende únicamente SUV y pickups.

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El Peugeot 208 tuvo un mes de mayo malo en comparación con los anteriores, pero de cualquier modo es uno de los autos que más ventas perdió en el último año

Recién en quinto lugar aparece la primera camioneta del mercado. Se trata de la histórica Volkswagen Amarok, que pasó de vender 2.081 unidades en mayo de 2025 a 1.172 en 2026. El volumen de ventas fue menor en 909 unidades mes contra mes, aunque hay una salvedad que debe hacerse, y es que esta generación de Amarok se está despidiendo del mercado porque en 2027 llegará la nueva pickup, lo que se suele traducir siempre en una menor demanda de un vehículo.

Los siguientes cinco modelos que perdieron mayor cantidad de ventas en el último año fueron el Fiat Mobi (870 autos menos), Toyota Corolla Cross (802), Volkswagen Taos (696), Volkswagen T-Cross (681) y Jeep Compass (641). Entre estos diez autos sumaron un total de 12.017 autos menos sobre una baja de unidades de 13.895.

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Los 10 autos que más ventas ganaron

En la parte opuesta de la lista están los autos que ya estaban en el mercado en mayo de 2025 pero crecieron en ventas. Son pocos y casi no hay autos chinos, porque la mayoría de ellos llegó entre junio y diciembre, aunque hubo algunas excepciones.

El modelo que más subió en el último año fue el Ford Territory, que había registrado 1.026 unidades y el mes pasado subió a 1.589, es decir que vendió 563 unidades más que en el mismo mes de 2025.

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Ford Territory es el único auto en el Top 10 de ventas que tiene un mejor desempeño en 2026 que el año anterior

De tal modo, el siguiente modelo con mejor performance que el año pasado es el Renault Kangoo II, porque pasó de 159 autos a 510 el mes pasado, con una diferencia a favor de 351 unidades.

Tercero aparece el Mercedes-Benz Sprinter, que en junio cumplirá un año de la nueva gestión comercial e industrial de Prestige Auto en Argentina. En mayo de 2025 registró 320 patentamientos y un año después pasó a 465, con un crecimiento de 145 unidades.

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Cuarto, pero mucho más lejos en volumen de unidades, quedó el Nissan Versa, importado de México, que pasó de 123 a 192 patentamientos (69 autos más), y quinto el Hyundai HB20, que tenía una referencia de 224 unidades y pasó a vender 262 el mes anterior, es decir 38 unidades adicionales.

Las excepciones mencionadas son el Baic BJ30, que en mayo del año pasado solo había patentado 10 unidades porque estaba llegando al país, y este año alcanzó los 493 autos; el Haval Jolión que pasó de 47 unidades a 203; y el Haval H6 que tenía 23 y subió a 147.

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El Mercedes-Benz Sprinter fue el tercer modelo con mayor crecimiento interanual en mayo

Como se puede observar, la caída de ventas más importante se produjo en cuatro modelos de acceso, todos con precios entre 30 y 40 millones de pesos, y los que mejoraron sus ventas del año pasado fueron un auto chino que trae una terminal automotriz con una fuerte apuesta en precio, pero que está por encima de los $50.000.000, y dos utilitarios, uno grande y otro chico, ambos de industria argentina.

Como dato final, los modelos que no estaban en el mercado el año pasado y que hoy tienen volúmenes de ventas superiores a 100 unidades por mes son Toyota Yaris Cross (1.034), Volkswagen Tera (987), BYD Atto 2 (736), BYD Dolphin Mini (396), BYD Song Pro (353), Chevrolet Captiva (342), Chery Tiggo 7 (324), Fiat Titano (312), Ram Dakota (281), Changan CS55 (212), Honda WR-V (184) y MG ZS (137).

Estos autos nuevos totalizan 5.161 unidades que compensan el resultado de los modelos que cayeron en ventas. Y aquí las proporciones son mayores para las marcas locales también, con 3.140 autos de marcas locales y 2.021 de marcas chinas.