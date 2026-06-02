Militares de Ecuador y Estados Unidos completaron dos meses de entrenamientos conjuntos

Las jornadas de entrenamiento incluyeron prácticas tácticas, operaciones marítimas, combate en espacios cerrados e intercambio de experiencias entre efectivos de ambos países.

Las Fuerzas Armadas de Ecuador y de Estados Unidos completaron dos meses de entrenamientos conjuntos desarrollados entre abril y mayo de 2026, como parte de los programas de cooperación bilateral en seguridad que ambos gobiernos han fortalecido durante el último año. Las actividades involucraron a unidades de la Armada ecuatoriana, marines estadounidenses y fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos, según información difundida por el Ministerio de Defensa Nacional y reportada por medios locales.

De acuerdo con información publicada por Ecuavisa, personal del Batallón de Infantería de Marina Jaramijó (BIMJAR), con sede en la provincia de Manabí, culminó un entrenamiento bilateral junto al Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, una de las unidades especializadas de esa fuerza militar. Según el Ministerio de Defensa, las jornadas se desarrollaron durante abril y mayo y estuvieron enfocadas en operaciones marítimas, combate en espacios cerrados, tácticas de unidades pequeñas y medicina táctica.

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Según el Ministerio de Defensa, estos entrenamientos buscan fortalecer las capacidades operativas de las fuerzas ecuatorianas y mejorar la coordinación entre unidades de ambos países frente a amenazas consideradas prioritarias para la seguridad regional. Las actividades incluyeron ejercicios prácticos, simulaciones tácticas y entrenamiento especializado en diferentes escenarios operacionales.

Personal de la Armada del Ecuador y de fuerzas especiales de Estados Unidos realizó actividades orientadas a fortalecer la interoperabilidad y la capacidad de respuesta ante amenazas transnacionales.

El programa de cooperación también incluyó ejercicios realizados junto a la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines de Estados Unidos. Según informó la Armada del Ecuador, las jornadas se desarrollaron entre el 20 de abril y el 2 de mayo en las instalaciones del Batallón de Infantería de Marina Jaramijó, donde militares de ambos países participaron en actividades orientadas a fortalecer la interoperabilidad, intercambiar experiencias y mejorar la planificación ante situaciones de emergencia.

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El Ministerio de Defensa señaló que estas acciones forman parte de los mecanismos de cooperación en seguridad, inteligencia y capacitación conjunta que mantienen Quito y Washington. Entre los objetivos planteados se encuentran potenciar la capacidad de trabajo conjunto, mejorar la coordinación entre fuerzas y fortalecer la preparación del personal militar ante distintos escenarios operativos.

Durante los ejercicios también se desarrollaron prácticas en polígonos de tiro y entrenamientos relacionados con el manejo seguro de armamento, aplicación de técnicas tácticas y mejora de la interoperabilidad entre fuerzas. La cartera de Estado indicó que estas actividades permiten elevar el nivel de preparación de los efectivos militares y consolidar la cooperación bilateral entre ambos países.

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Los ejercicios formaron parte de los mecanismos de cooperación militar vigentes entre Ecuador y Estados Unidos para fortalecer las capacidades operativas de sus fuerzas armadas.

Otra de las actividades realizadas durante este período fue el intercambio de suboficiales entre la Armada del Ecuador y fuerzas estadounidenses desplegadas en la región. Según informó el Comando Sur de Estados Unidos y reportó Teleamazonas, militares ecuatorianos participaron en ejercicios tácticos de búsqueda y captura junto a personal estadounidense en Guayaquil, como parte de las operaciones multinacionales Southern Seas 2026.

Southern Seas 2026 constituye una iniciativa del Comando Sur de Estados Unidos destinada a fortalecer la cooperación marítima con países de América Latina mediante ejercicios conjuntos e intercambios de personal. Dentro de ese programa, Ecuador recibió en abril la visita del portaaviones USS Nimitz y del destructor USS Gridley, que participaron en maniobras navales y actividades de entrenamiento junto a la Armada ecuatoriana.

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Según informó el Ministerio de Defensa, las operaciones realizadas en el marco de Southern Seas 2026 estuvieron orientadas a fortalecer capacidades de vigilancia marítima, control de rutas utilizadas por organizaciones criminales y respuesta frente a amenazas transnacionales como el narcotráfico. Las actividades incluyeron ejercicios de paso, maniobras navales y entrenamientos en el mar.

Militares ecuatorianos y estadounidenses participaron en ejercicios conjuntos desarrollados entre abril y mayo de 2026 como parte de los programas de cooperación bilateral en seguridad.

La cooperación militar entre Ecuador y Estados Unidos se ha intensificado desde inicios de 2026. De acuerdo con reportes recogidos por Primicias, fuerzas especiales estadounidenses han participado en procesos de capacitación y planificación de operaciones junto a las Fuerzas Armadas ecuatorianas, en el contexto de las acciones impulsadas por ambos gobiernos para enfrentar al crimen organizado transnacional y otras actividades ilícitas.

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El fortalecimiento de la relación bilateral en materia de seguridad fue anunciado oficialmente por ambos países el 25 de enero de 2026. Desde entonces, las autoridades han informado sobre diversas iniciativas conjuntas de capacitación, asistencia técnica e intercambio operativo destinadas a reforzar las capacidades de las fuerzas ecuatorianas en áreas estratégicas para la seguridad nacional.