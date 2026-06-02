Una ayuda para salir de la cárcel y el pedido de piedad por su hija: así fue el vínculo entre la mamá de Agostina Vega y Claudio Barrelier

El día en que Melisa contó que ayudaron económicamente a Barrelier cuando estuvo preso

La conmoción por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, en Córdoba, no cede y son varios los elementos que surgieron a partir de que el caso se conoció. Uno de ellos fue el vínculo que mantuvieron Melisa Heredia, la mamá de la adolescente, y Claudio Barrelier, el presunto asesino.

Cuando todavía la chica era buscada con la esperanza de que apareciera con vida, se pudo establecer que el hombre era conocido por la familia y, obviamente, por la menor de 14 años. De hecho, se cree que el acusado se aprovechó de esta relación para engañar a la víctima y luego matarla.

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Fueron varias veces las que quedó expuesto el vínculo especialmente entre Heredia y Barrelier. En una oportunidad, durante una entrevista con el diario La Voz, la madre de Agostina contó que lo ayudó para pagar la fianza, tras ser detenido por secuestro en otra causa.

“Nosotros lo ayudamos a él cuando lo metieron preso. Ya lo conocíamos, lo ayudamos, hicimos colecta, ayudamos mucho a su familia en ese momento, pero porque todos creíamos que era él era inocente. No sabíamos los pormenores de todo esto”, contó Melisa la semana pasada.

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No fue la única vez que mantuvieron contacto. En medio de la investigación también trascendió un audio en el que se escucha a Heredia cómo pide a Barrelier que tenga piedad de su hija, luego de la desaparición.

“Claudio, por favor, tené piedad con mi hija. Nosotras no te hicimos nada, Claudio. ¿A quién se la diste? Claudio, deciles que me la devuelvan, que no le hagan daño”, se escucha decir a la mujer en el mensaje.

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El mensaje que le mandó Melisa a Barrelier luego de la desaparición de la menor

En el mismo audio, la mamá de la adolescente insistió en que el acusado sabe qué ocurrió con su hija. “Por lo menos hacé eso por mi hija. Yo sé que él sabe que tiene a mi hija. Que me la devuelva. Que le diga a la gente que está con él, devuélvanme a mi hija. No les hizo nada, agárrensela con su familia. Mi hija no tiene nada que ver. Que me la devuelvan a mi hija. Es lo único que pido”, cerró.

Ayer, además, se conoció un audio del único detenido por el femicidio de Agostina Vega. La conversación pertenece a parte de la prueba que presentó el papá de la menor que realizó una investigación por su cuenta.

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Según se desprende de la grabación, se ve cómo Barrelier intentó manipular y desviar la investigación hasta que luego salieron los videos en la entrada de su casa y del auto Ford Ka negro. Después, le fue imposible ocultar más la verdad.

“Yo cuando llego a mi casa, Agostina como a las diez y media me llama por teléfono diciéndome que necesitaba un favor, que no sabía dónde era mi casa, que está en Fradeiro y Campillo. Le faltaba plata para pagar el taxi, la ayudo a pagar el taxi y me dice que la madre sabía que venía para que yo la llevara, si le hacía el favor de llevarla hasta la casa del noviecito”, asegura en el mensaje que transcendió en las últimas horas.

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En la comunicación, afirma que la nena estaba esperando para irse con un joven en un auto rojo y agrega: “Cuando veníamos caminando para acá, así como para la puerta de mi casa, frena un auto rojo, que le digo a Melisa se sube y se va. “Yo después de ahí no tengo más contacto con ella y no sé más nada. Entonces no entiendo por qué me quedo pegado yo con todo esto”.

El audio finaliza cuando él sostiene que estaba todo arreglado entre Agostina y este "guaso", como llama al supuesto novio de Agostina.

El pasado de Barrelier

El nombre de Barrelier resuena en los partes oficiales, pero también en los archivos de la Justicia, donde cuenta con antecedentes por secuestro y privación ilegítima de la libertad.

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Desde el miércoles pasado, Barrelier es el único detenido por el femicidio de la chica de 14 años.

El acusado está contratado por la Municipalidad de Córdoba, a través de una firma tercerizada. Se desempeña en el área de Tránsito y en sus registros laborales figura como empleado de la compañía Squad Security, que presta servicio al municipio cordobés. Antes pasó por el rubro fruti-hortícola, en la empresa Tanus Jalil e Hijos SRL.

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Según pudo saber Infobae, su rutina cambió el 6 de mayo de 2025, cuando fue detenido por una denuncia de su expareja. La acusación: privación ilegítima de la libertad calificada, un secuestro que lo mantuvo 20 días en prisión. La Justicia lo liberó con fianza y medidas restrictivas. Debía presentarse una vez al mes en la fiscalía, trámite que sostuvo hasta mayo de este año.

El expediente no avanzó en profundidad sobre la prueba, pero el antecedente quedó asentado. Barrelier podía transitar el resto del proceso fuera de la cárcel.

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J., un comerciante que trabaja desde hace dos años en la misma cuadra del barrio Cofico donde vive el sospechoso, asegura haber presenciado la escena que derivó en la causa judicial por privación ilegítima de la libertad contra Barrelier.

Según contó a Infobae, Barrelier salió a la vereda y dejó abierto el portón de la vivienda. Segundos después ocurrió algo que todavía recuerda con precisión.“De atrás salió corriendo una chica. Estaba desnuda, tenía solamente una bombacha y unas cintas en las muñecas. Salió pidiendo ayuda”, dijo.