Cultura

Borges en el Borges: el centro cultural reinventa al gran escritor con un ciclo de arte, ciencia y literatura

Del 10 al 14 de junio, el espacio presenta “Borges, autor del futuro”, una programación imperdible llena de instalaciones, conversatorios y cine para homenajear y redescubrir la obra del gran escritor desde miradas contemporáneas y sorprendentes

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Fotografía de la fachada de un edificio con la inscripción 'Centro Cultural Borges'. Una gran imagen de Jorge Luis Borges ocupa el lado izquierdo de la fachada, con personas caminando al frente.
Borges en el Borges: el centro cultural reinventa al gran escritor con un ciclo de arte, ciencia y literatura (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro Cultural Borges lanzó “Borges, autor del futuro”, un ciclo transdisciplinario que busca renovar la lectura de Jorge Luis Borges a cuarenta años de su fallecimiento. En una apuesta que cruza literatura, ciencia, cine y artes visuales, el programa propone nuevas miradas sobre la obra del escritor desde una perspectiva contemporánea y prospectiva.

En el corazón del evento se encuentra la instalación “Un jardín es un jardín es un jardín”, del compositor y artista Sebastián Verea, desplegada del 10 al 14 de junio en el Espacio Beta. Esta pieza conjuga imágenes, sonidos, palabras y cartografías de paisajes imaginarios, construyendo una suerte de gabinete de curiosidades en torno a Borges. La instalación enfatiza el rol del autor como lector y traductor, conectando su traducción de “Orlando” de Virginia Woolf con esa genealogía de jardines literarios que va desde Vita Sackville-West hasta Gertrude Stein.

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Mapa artístico en blanco y negro de una ciudad con cuadrículas de edificios, calles, zonas verdes, vías de tren, un puerto y una brújula
“Un jardín es un jardín es un jardín”, del compositor y artista Sebastián Verea

En palabras del propio Verea, la obra funciona como una “enciclopedia viva, un gabinete de curiosidades donde se ordenan inquietudes, lecturas, traducciones y obsesiones en torno a la figura de Borges”. Además, la presencia de Paula Trama aporta una dimensión performática a la propuesta con intervenciones en vivo durante el fin de semana, extendiendo la exploración a la música y la voz poética.

Durante el mismo período, el Borges alberga un ciclo de conversatorios en la Sala Williams, bajo la curaduría y moderación de Daniel Mecca. El miércoles 10 inicia el ciclo con “Conversaciones inevitables: Borges y la inteligencia artificial”, en el que participan Walter Sosa Escudero, Roxana Kreimer y Andrés Rieznik. El eje es el cruce entre IA, tecnología y cultura, abordando la pregunta de cómo las ficciones borgesianas pueden iluminar las paradojas actuales de la inteligencia artificial. La sesión explora, en clave crítica, “la promesa de la inteligencia artificial, sus paradojas y sus implicancias profundamente humanas”.

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El jueves 11 llega un segundo encuentro: “Voces sobre Borges: literatura, historia y tradición”, con Aníbal Jarkowski, Carlos Gamerro y Ana María Shua. Aquí, la discusión gira en torno a la ubicación de Borges en la tradición literaria argentina, desde Sarmiento y “Facundo” hasta “Martín Fierro” y el legado de revistas culturales como “Sur” y “Contorno”. El interrogante que lanza la mesa es cómo la literatura argentina se reinventa tras la revolución estética que impuso Borges.

Cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, de pie frente a un fondo liso. La mujer de la izquierda sonríe, el resto tiene expresión neutra.
Ana María Shua, Silvia Hopenhayn, Guillermo Martínez y Diego Golombek, algunos de los participantes de los conversatorios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El viernes 12, “El Aleph, una experiencia atravesada por las ciencias” propone mirar el célebre cuento —publicado en “Sur” en 1945— desde la matemática, la física, la filosofía y la lingüística. La charla, a cargo de Guillermo Martínez, Diego Golombek y Silvia Hopenhayn, desmenuza cómo “El Aleph”, punto que contiene todos los puntos, funciona como cifra de la obsesión borgeana por el universo inconcebible y lo infinito.

La última mesa, el sábado 13, reúne a Santiago Llach, Agustina Caride y Gabriela Saidón bajo el título “Borges, lecturas actuales”. El objetivo es pensar al escritor como “máquina de pensamiento contemporáneo”, en diálogo con el canon, la reescritura y los nuevos modos de leer en el siglo XXI.

Hugo Santiago, Ricardo Aronovich, Jorge Luis Borges y Lautaro Murua durante la filmación de "Invasión"
Hugo Santiago, Ricardo Aronovich, Jorge Luis Borges y Lautaro Murua durante la filmación de "Invasión"

La propuesta no termina aquí. El 14 de junio, a las 18, la programación cierra con la proyección de la película “Invasión” (1969) de Hugo Santiago, escrita por Borges y Adolfo Bioy Casares, con comentarios de Gonzalo Aguilar. El film, que incluye una milonga compuesta por Borges y Aníbal Troilo, despliega una fábula sobre la defensa de la ciudad imaginaria de Aquilea, asediada por fuerzas ominosas.

Todas las actividades tienen entrada libre y gratuita y, junto a la exhibición audiovisual y performática, proponen un recorrido por la multiplicidad de Borges: como traductor, lector y creador en diálogo permanente con la tradición y la innovación.

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