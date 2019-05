De hecho, la delegación llevará a Francia 75 kilos de yerba que les obsequió una reconocida marca. "En mi vida no puede faltar el mate: yo soy de Entre Ríos, panza verde. Desde que me levanto hasta que me acuesto, tiene que estar. En el vestuario, yendo al partido y hasta antes de entrar al campo, todo el tiempo está presente", dijo la delantera Soledad Jaimes, reciente campeona de la Champions League con el Olympique de Lyon y una de las grandes figuras del elenco "Albiceleste".