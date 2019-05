"A los 10 u 11 años los padres me insultaban desde afuera. Llegué un día a casa y le dije a mi mamá que me cortara el pelo porque no quería que me identificaran como la diferente. Creía que con el pelo corto iba a pasar desapercibida. Fue algo bastante traumático porque yo no entendía por qué un adulto me insultaba por estar haciendo un deporte. Hoy sé del machismo, de las diferencias y veo todo eso de otra manera", recordó Barroso en diálogo con Infobae.