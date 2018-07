Con el alejamiento de Beccacece, quien tendría ofertas para continuar su carrera como DT en México, la AFA deberá confirmar quién quedará a cargo de la Selección Sub 20, que el próximo verano deberá afrontar el Sudamericano de la categoría. Los apuntados son Pablo Aimar y Diego Placente, quienes están a cargo de la Sub 17 y Sub 15 respectivamente.