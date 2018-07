Hoy esa es una chance concreta, nacida de la encrucijada en la que se encuentran Claudio Tapia y Daniel Angelici, los principales dirigentes de la AFA. Tapia y Angelici no logran salir de su laberinto porque dejaron de creer en las capacidades de Sampaoli y pretenden que renuncie, algo que el técnico no está dispuesto a hacer ya que quiere cumplir el contrato que firmó hasta después del Mundial de Qatar 2022. Y a eso se le suman otras dos situaciones: los 22.000.000 de dólares que pretende cobrar el técnico si es que lo echan y la falta de un candidato potable para reemplazarlo, ya que los que más seducen, Diego Simeone, Marcelo Gallardo y Mauricio Pochettino, hoy no están interesados en dejar sus clubes.