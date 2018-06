"FIFA no permite banderas de más de 2 metros por 1,5. Entonces ésta la hicimos en dos paños, con velcro, para unirla ya en el estadio. Una vez que la entramos, una hora y media antes del partido con

Croacia, en Nizhni, quisimos ponerla debajo de nuestras ubicaciones, pero los de seguridad nos decían que no se podía porque interrumpía la visual de una fila. Entonces convenimos colgarla a 50 metros, en una zona autorizada. Nos sentamos, masticamos bronca por la goleada en contra, y media hora después del partido fuimos a buscarla. Y no estaba. No lo podíamos creer: nos la habían robado", relatan el comienzo de su odisea para recuperar la bandera.