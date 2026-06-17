San Marcos deberá ofrecer menú vegano: Poder Judicial emite fallo histórico tras dos años de batalla legal

San Marcos no estará obligado a tener un menú vegetariano.Foto: Andina / Andina

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) deberá implementar y ofrecer de manera permanente una opción de menú vegano en su comedor universitario, luego de que el Poder Judicial declarara fundada la demanda presentada por dos estudiantes que reclamaron por la ausencia de una alternativa compatible con sus convicciones éticas.

La resolución, emitida por el Sexto Juzgado Constitucional de Lima, marca un precedente que ya viene siendo calificado como histórico por su alcance en materia de derechos fundamentales, igualdad y no discriminación dentro de la educación pública.

El caso, que se arrastra desde 2024, volvió a tomar impulso tras una nueva revisión judicial que corrigió una decisión previa de improcedencia. En esta oportunidad, la jueza concluyó que la universidad sí vulneró derechos al no atender de manera adecuada la solicitud estudiantil y al mantener una respuesta que, según el fallo, terminó excluyendo a un grupo de alumnos por su alimentación vegana.

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La demanda estudiantil que llevó el caso a un fallo histórico

Dos estudiantes de San Marcos inician proceso legal para obtener opciones veganas en su comedor. (composición: Infobae)

La controversia comenzó cuando dos estudiantes de la UNMSM presentaron una demanda de amparo para exigir que el comedor universitario contemple una alternativa apta para personas veganas. Su pedido no estuvo orientado solo a modificar un menú, sino a que la universidad reconozca que la ausencia de una opción sin insumos de origen animal afecta su libertad de conciencia, su derecho a la igualdad y el libre desarrollo de su personalidad.

De acuerdo con el expediente, ambos sostuvieron que no podían consumir la comida ofrecida en el comedor porque esta estaba diseñada para una dieta omnívora, sin contemplar sus principios éticos. En ese sentido, advirtieron que la exclusión de un menú vegano no solo impactaba en su acceso a la alimentación dentro del campus, sino también en su salud, su rendimiento académico y su permanencia en condiciones de igualdad dentro de la universidad más antigua del Perú.

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La demanda fue presentada el 28 de febrero de 2024 y, en un primer momento, fue declarada improcedente. Sin embargo, la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima anuló esa decisión y ordenó que se vuelva a emitir una nueva resolución tomando en cuenta el fondo del caso. Ese giro permitió que el expediente regrese al Sexto Juzgado Constitucional, donde finalmente se emitió la sentencia que ahora obliga a la UNMSM a implementar el servicio requerido.

En su análisis, el juzgado sostuvo que la omisión de atender la solicitud de los estudiantes constituyó una afectación continuada, y que la respuesta institucional no podía justificarse únicamente en aspectos formales o administrativos. Además, precisó que la gratuidad del comedor universitario no puede convertirse en argumento para dejar fuera a un sector de la comunidad estudiantil que requiere una prestación acorde con sus convicciones y necesidades alimentarias.

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Qué ordenó exactamente la sentencia contra la UNMSM

La resolución judicial dispuso que la UNMSM adopte las medidas necesarias para ofrecer un menú vegano en su comedor universitario, garantizando que esta opción mantenga estándares adecuados de calidad nutricional, accesibilidad y gratuidad, en condiciones equivalentes al menú ordinario. Para ello, el fallo también ordena realizar, en un plazo inmediato, una encuesta o censo estudiantil oficial que permita identificar cuántos alumnos requieren este tipo de alimentación.

Según el juzgado, ese registro resulta clave para organizar la logística de abastecimiento, preparar las raciones correspondientes y evitar tanto la escasez como el desperdicio de recursos públicos. La sentencia remarca que la medida no debe ser entendida como un beneficio aislado, sino como un ajuste razonable dentro de la prestación del servicio universitario, con el objetivo de garantizar que los estudiantes veganos accedan en igualdad de condiciones a la alimentación que ofrece la casa de estudios.

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El fallo también cuestiona los argumentos planteados por la universidad durante el proceso. La UNMSM había sostenido que la solicitud estudiantil no cumplía con los requisitos administrativos necesarios y que el amparo no era la vía idónea para discutir este tipo de pedido. Además, alegó que el servicio del comedor no se presta por estilos de vida, sino bajo criterios generales que responden a la gratuidad y a la atención de toda la comunidad universitaria.

Sin embargo, el juzgado desestimó esa posición al considerar que la administración estaba obligada a responder y, de ser necesario, a requerir la subsanación correspondiente cuando existieran observaciones formales. También concluyó que la negativa institucional generó un efecto excluyente sobre quienes mantienen una práctica vegana, lo que en los hechos configura una forma de discriminación indirecta.

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la sentencia señala que ofrecer únicamente comida con componentes de origen animal puede obligar al estudiante vegano a elegir entre vulnerar sus convicciones o quedarse sin el beneficio alimentario. Esa situación afectaría derechos constitucionales que deben ser protegidos por las entidades públicas cuando prestan servicios dirigidos a la comunidad estudiantil. La universidad, por su parte, ya interpuso un recurso de apelación, por lo que la decisión se encuentra en revisión.