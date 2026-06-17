Condenan a hombre que asesinó a su madre y abuela: Poder Judicial le impone 35 años de cárcel por parricidio

Arnold Segura Guevara, detenido por asesinar a su madre y abuela, pidió perdón a sus familiares. Foto: Composición Infobae Perú

La justicia en Lambayeque impuso una condena de 35 años de pena privativa de la libertad contra el responsable de un doble parricidio ocurrido en el centro poblado de Saltur, en el distrito de Zaña. La sentencia fue obtenida por el Ministerio Público mediante conclusión anticipada del proceso, tras acreditarse la responsabilidad penal con pruebas testimoniales, pericias médico-legales e informes de criminalística.

El caso se remontó al 15 de noviembre de 2025, cuando el sentenciado atacó con un machete cañero a sus familiares en el centro poblado Saltur, distrito de Zaña. El ataque dejó dos víctimas mortales y un herido, en un hecho que conmocionó a los vecinos por la violencia y la cercanía de las víctimas con el agresor.

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La investigación fiscal reunió testimonios, pericias médico-legales e informes de criminalística. En paralelo, la Policía Nacional detalló que el acusado opuso resistencia al momento de su intervención. En registros televisivos, el detenido emitió declaraciones contradictorias durante su traslado y pidió perdón a su familia.

La Fiscalía de Cayaltí logró la condena de 35 años de prisión para Ronald A. S. G. por el doble parricidio de su madre y abuela, y lesiones a un tercero, cometido en Saltur, Zaña. (Foto: Ministerio Público)

Sentencia de 35 años de cárcel por doble parricidio

De acuerdo con el Ministerio Público, la condena se logró mediante la figura procesal de conclusión anticipada. Con ese mecanismo, la Fiscalía Provincial Mixta de Cayaltí sustentó la responsabilidad penal del acusado y obtuvo una pena privativa de libertad de 35 años.

El sentenciado fue identificado como Ronald A. S. G. y afrontó cargos por parricidio en agravio de su madre y su abuela. Además, el fallo incluyó responsabilidad por lesiones leves en agravio de Román G. Y. C., la persona que intentó intervenir durante el ataque.

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La investigación estuvo a cargo del fiscal Elmer Vásquez Martínez, quien, según la Fiscalía, respaldó la acusación con declaraciones testimoniales, pericias médico-legales e informes de criminalística. Esos elementos, añadió la institución, permitieron acreditar la participación del acusado en el doble crimen.

El momento en que el parricida pide perdón a su familia tras doble homicidio. Fuente: Latina Noticias

Madre y abuela fallecieron tras feroz ataque con machete

El Ministerio Público precisó que el hecho ocurrió el 15 de noviembre de 2025 en Saltur, un centro poblado del distrito de Zaña. Ese día, el agresor utilizó un machete cañero para atacar a su madre y a su abuela dentro del entorno familiar.

En el ataque también resultó herida una tercera persona que trató de auxiliarlas. La Fiscalía indicó que las agresiones provocaron la muerte de dos de las víctimas y lesiones en el tercer afectado, identificado en la acusación como Román G. Y. C.

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Terrible crimen en Chiclayo: Sujeto asesina a su madre y a su abuela a machetazos

Reportes difundidos por Latina Noticias señalaron que, tras la agresión, vecinos alertaron a las autoridades al escuchar gritos provenientes de la vivienda. La Policía y peritos de criminalística procesaron la escena y el Ministerio Público dispuso el traslado de los cuerpos a la morgue de Chiclayo, mientras avanzaban las diligencias.

En esas coberturas también se mencionó que el caso derivó en pedidos de justicia por parte de familiares y vecinos, y que el entorno cercano reclamó celeridad en las actuaciones para que el responsable recibiera una sanción conforme a ley.

Acusado presentaba antecedentes de violencia familiar y conflictos domésticos

Según información atribuida a la Policía Nacional, el acusado intentó impedir su captura al atrincherarse en su vivienda. El jefe de la Divincri Chiclayo, coronel PNP César Díaz, relató que el intervenido cerró el inmueble y manipuló un balón de gas, una situación que obligó a los agentes a actuar para evitar un riesgo adicional.

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Terrible crimen en Chiclayo: Sujeto asesina a su madre y a su abuela a machetazos

La intervención se concretó con el uso de gas pimienta para reducirlo y retirarlo del lugar, de acuerdo con la versión policial difundida por el mismo medio. Durante el traslado, cámaras registraron su comportamiento y respuestas cambiantes ante preguntas sobre el ataque: primero negó arrepentimiento y luego afirmó lo contrario, antes de pedir perdón.

Terrible crimen en Chiclayo: Sujeto asesina a su madre y a su abuela a machetazos - América Noticias

En el perfil descrito por familiares y citado en esos reportes, se señaló que el joven, de 24 años, tenía antecedentes de conflictos domésticos y denuncias previas por violencia familiar. También se mencionaron problemas de adicción como un factor presente en la convivencia, en un contexto que, según allegados, ya mostraba episodios de agresividad antes del doble parricidio.

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