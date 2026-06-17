Rescatan a oso perezoso en Pucallpa luego de ser hallado cerca de un cementerio y advierten sobre fauna silvestre en zonas urbanas

Un oso perezoso fue encontrado en el cerco del cementerio y rescatado por especialistas. (Facebook)

En distintas ciudades de la Amazonía peruana, la presencia ocasional de fauna silvestre en espacios urbanos genera alertas entre vecinos y autoridades. Estos encuentros suelen producirse cuando los animales se desplazan fuera de sus zonas habituales en busca de alimento o refugio, situación que obliga a la intervención de especialistas para garantizar su protección y la seguridad de la población.

Un reciente caso en la ciudad de Pucallpa puso nuevamente este tema en la agenda local. La aparición de un oso perezoso en una infraestructura urbana movilizó a personal técnico especializado, que ejecutó un operativo para poner al ejemplar bajo resguardo y evaluar su estado de salud antes de su retorno a un entorno adecuado.

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La situación también permitió recordar la importancia de la colaboración ciudadana frente al hallazgo de especies silvestres. Las autoridades reiteraron la necesidad de evitar cualquier intento de captura o manipulación directa, debido a los riesgos que implica tanto para las personas como para los animales.

Rescate de un oso perezoso en una zona urbana de Pucallpa

El incidente ocurrió en los exteriores del cementerio de Pucallpa, donde un oso perezoso fue observado sobre el cerco perimétrico del recinto. Tras la alerta de los ciudadanos, especialistas de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre acudieron al lugar para efectuar el rescate.

Según el reporte brindado durante la intervención, el animal permanecía sujeto a un árbol ubicado cerca de la estructura. El procedimiento estuvo a cargo de personal capacitado y contó con herramientas de protección para evitar daños al ejemplar.

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El médico veterinario Paolo Sousa explicó que el objetivo inmediato consistía en trasladar al animal a un espacio de observación. “Ahora va a pasar a cuarentena solo un par de días hasta evaluarlo completamente, que no tenga ningún tipo de lesión y luego proceder a ser liberado a un lugar mucho más lejos de la ciudad”, señaló.

Evaluación sanitaria antes de la liberación

El animal permanecerá en cuarentena para descartar heridas antes de ser liberado.

Tras su captura segura, el oso perezoso quedó bajo supervisión de especialistas. De acuerdo con Sousa, el ejemplar permanecerá en cuarentena durante algunos días mientras se realizan exámenes para descartar heridas o golpes.

El veterinario indicó que el equipo técnico verificará de manera integral las condiciones físicas del animal. Una vez completada esa evaluación y confirmada su recuperación, las autoridades efectuarán la liberación en un área alejada del entorno urbano.

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La medida forma parte de los protocolos aplicados por la entidad regional para garantizar que los especímenes rescatados retornen a espacios compatibles con sus necesidades biológicas.

Durante la entrevista, el especialista explicó que la presencia de estos animales en sectores poblados suele relacionarse con la búsqueda de alimento. En el caso del oso perezoso rescatado, su dieta depende principalmente de las hojas del árbol conocido localmente como cetico.

“Este espécimen específicamente come solamente la hoja del cetico”, precisó Sousa. Asimismo, indicó que la necesidad de encontrar este recurso alimenticio provoca que los animales recorran cercos, patios y otros espacios cercanos a viviendas.

La aparición de ejemplares silvestres en la ciudad no constituye un hecho aislado para las autoridades regionales. Según el veterinario, los reportes ciudadanos son frecuentes cuando estas especies se aproximan a áreas habitadas.

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Especialistas atribuyen estos casos a la búsqueda de alimento, especialmente hojas de cetico.

Más de 200 animales atendidos durante el mes

La Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre informó que mantiene una actividad constante relacionada con rescates y atención de ejemplares. Sousa indicó que la institución registra más de 200 animales rescatados en lo que va del mes.

Entre los casos recientes también figuran intervenciones realizadas junto con la Policía. El especialista mencionó que actualmente existen especímenes bajo cuarentena, entre ellos loros, piwichos y loros chamiros.

Las autoridades señalaron que los operativos responden tanto a reportes ciudadanos como a acciones de control vinculadas con la protección de la fauna silvestre.

Recomendaciones para la población ante la presencia de fauna silvestre

La Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre exhortó a la ciudadanía a mantener distancia cuando encuentre animales de este tipo. Sousa recordó que el oso perezoso posee garras de gran fuerza, por lo que la manipulación sin experiencia puede resultar peligrosa.

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“Siempre que vean un animal silvestre, por favor comuníquese con la autoridad regional. No intenten manipularlos, tampoco les hagan daño”, manifestó el especialista durante la intervención.

Asimismo, remarcó que estos ejemplares no son animales domésticos y requieren retornar a su entorno natural. Para reportar casos similares, la entidad indicó que los canales de contacto se encuentran publicados en la página institucional y en el Facebook de la Gerencia Regional Forestal de Fauna Silvestre.

Además de los osos perezosos, las autoridades reciben avisos relacionados con otras especies que aparecen fuera de sus áreas habituales, especialmente durante temporadas de inundaciones. Entre los animales reportados figuran caimanes, yaguaronis y tigrillos, los cuales también son atendidos mediante procedimientos de rescate y reubicación.