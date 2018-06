La última es conseguir un particular que ponga micros. Hoy uno tuvo la idea y publicó en los lugares donde suele haber argentinos en Moscú que saca micros ida y vuelta partiendo el viernes a las 23 horas y con regreso apenas termina el match, a 170 dólares per cápita el viaje. Lo hace desde el Espacio Argentino, un bar que se puso en Moscú para el Mundial, pero los responsables de este lugar dicen no tener nada que ver con la iniciativa y nadie sabe cuán confiable es.