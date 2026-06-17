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Aseguran laboratorio de metanfetamina valuado en más de 2 mil millones de pesos en Puebla

Fueron asegurados más de 300 kilos de metanfetamina, reactores y condensadores

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Aseguran laboratorio de metanfetamina valuado en más de 2 mil millones de pesos en Puebla
Parte del despliegue de los agentes (Especial)

Las autoridades informaron sobre la ubicación y desarticulación de un laboratorio clandestino de metanfetamina que tiene un valor que supera los 2 mil millones de pesos.

El 16 de junio la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre las acciones realizadas un día antes en las diferentes entidades, una de ellas Puebla.

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Fue en el municipio de Tlapacoya, de manera particular en el ejido Ahuacatlaya, que integrantes de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa (Defensa) localizaron y desarticularon la estructura dedicada a la fabricación de drogas sintéticas.

Como resultado de la intervención fueron asegurados 360 kilos de metanfetamina, 25 mil 300 litros de sustancias químicas, cinco reactores de síntesis orgánica, ocho condensadores, cuatro destiladores y 50 tanques de gas L.P.

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“La afectación económica a la delincuencia organizada es de 2,367 millones de pesos”, destaca el reporte de la institución encabezada por Omar García Harfuch sobre los hechos relevantes del 15 de junio.

operativo "Frontera norte" - 6 Febrero 2025
Elementos de la Guardia nacional participaron en el aseguramiento de las instalaciones (CARLOS SÁNCHEZ COLUNGA/CUARTOSCURO/Ilustrativa)

Sinaloa, otro golpe millonario al crimen organizado

Otra de las acciones relevantes en el país fue registrada en Sinaloa, entidad en la que elementos militares hallaron e inhabilitaron un total de 11 áreas en las que era reunido material de diversa índole.

Tras despliegues en inmediaciones de los poblados de El Mimbre, Tecolotes, Los Naranjos y Bichi de Arriba, Bacatá, El Sauce, Santa Anita y Santa Ana (pertenecientes a Culiacán y Cosalá), fueron asegurados 8 mil 832 litros y 370 kilos de sustancias químicas, además de un par de reactores de síntesis orgánica y dos condensadores.

“La afectación económica a la delincuencia organizada es de 174 millones de pesos”, destaca el informe de las autoridades.

Antecedentes de laboratorios en Puebla

Cabe recordar que en enero de 2025, elementos de seguridad ejecutaron tres cateos en Tlaxcala y Puebla que derivaron en la detención de 14 personas, el aseguramiento de armamento y el descubrimiento de dos laboratorios clandestinos presuntamente vinculados con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco.

“Se identificó la presencia y operación de un grupo delictivo vinculado con el trasiego de drogas, por lo que, tras el análisis de información y seguimiento de objetivos, se obtuvieron los datos de prueba suficientes, mediante los cuales un Juez de Control liberó las órdenes de cateo”, destacó la SSPC en dicha ocasión.

En Tlaxcala, los agentes hallaron un primer laboratorio clandestino en el que presuntamente se fabricaban 400 kilogramos de metanfetamina —conocida como cristal— a la semana. En ese mismo punto también fueron asegurados precursores químicos, un arma larga, 320 cartuchos y un segundo laboratorio clandestino.

Caen 14 y aseguran laboratorios de cristal del Cártel de Sinaloa en Tlaxcala y Puebla; serían del Mayito Flaco
Omar García Harfuch informó sobre los arrestos y aseguramientos (SSPC)

Mientras que en Puebla, los cateos fueron realizados en dos puntos distintos de la capital del estado. En la colonia San Cristóbal la Calera fueron detenidas 12 personas, a quienes se les aseguraron tres armas cortas, ocho cargadores, un kilogramo de cristal, un kilogramo de polvo blanco y 21 teléfonos celulares.

En el fraccionamiento Haras del Bosque, también en la capital poblana, fueron arrestadas dos personas más que portaban un arma corta y 700 gramos de cristal.

Laboratorios en Sinaloa

Asimismo, en Sinaloa han sido desarticulados diversos laboratorios clandestinos. El pasado 21 de mayo agentes de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron tres laboratorios vinculados a la facción de Los Mayos en Sinaloa, donde localizaron más de cuatro toneladas de metanfetamina.

Los lugares presentan pésimas condiciones en las que se observan decenas de objetos en la tierra. Video: SSPC

Las operaciones fueron realizadas en los poblados de Los Haros, en el municipio de Rosario, y en Los Cedritos, en el municipio de Cosalá, con la participación conjunta de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes procedieron al desmantelamiento de los laboratorios clandestinos, en los que se hallaron precursores químicos y droga.

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