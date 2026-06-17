Excapitán de la Selección Colombia aseguró que “sí era gol de Yepes” en Brasil 2014: “Hubo una explicación, pero los colombianos no la creen mucho”

Mario Yepes afirmó doce años después que sigue convencido de que fue gol y dijo que es la consulta que más le hacen los hinchas colombianos - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Hasta la fecha, la mejor participación de la Selección Colombia en un Mundial fue en Brasil 2014, cuando alcanzó por primera vez los cuartos de final. Pero aunque dicha participación dejó momentos inolvidables para el fútbol colombiano como la victoria en los octavos ante Uruguay por 2-1 en el estadio Maracaná con doblete de James Rodríguez (uno de estos goles fue elegido el mejor del torneo), el punto final de la aventura quedó marcado a fuego por la polémica.

La razón: un gol que el árbitro le borró del marcador en los cuartos de final ante Brasil, y que los colombianos siguen reclamando bajo el ya clásico hashtag #EraGolDeYepes.

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Fue en el minuto 65 de ese partido, con el marcador adverso para Colombia. James Rodríguez ejecutó un tiro libre y, tras una jugada confusa dentro del área en la que el esférico alcanzó a ser impactado por el defensa David Luiz que intentaba despejar, Yepes anotó lo que hubiera sido el empate.

El árbitro español Carlos Velasco Carballo anuló por fuera de lugar el gol de Yepes en una jugada en la que el balón fue tocado por David Luiz - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Sin embargo, el árbitro español Carlos Velasco Carballo anuló el tanto por fuera de lugar pese a las protestas del propio Yepes y de todo el país por lo que en su momento fue considerado como una acción deliberada para favorecer a la anfitriona, que terminó ganando el partido por 2-1, eliminando a los cafeteros del torneo.

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“Es lo primero que me preguntan antes de cualquier cosa”, admitió Yepes con una sonrisa al referirse a sus encuentros con los aficionados en una entrevista con People en Español, celebrada en La Maison New York, el espacio temporal del Paris Saint-Germain instalado en el Union Square de Manhattan. A la fecha, es el único colombiano que ha vestido la camiseta del actual bicampeón de la Champions League, manteniendo vínculos activos con el club francés como embajador.

Su respuesta permanece invariable luego de doce años: “Claro que fue gol. Hubo una explicación, pero los colombianos no la creen mucho”, agregó con algo de picardía.

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El exdefensor respaldó al técnico Néstor Lorenzo, definió a la actual Selección Colombia como un equipo equilibrado y señaló que los partidos ante Uzbekistán y Congo Democrático pueden darle confianza - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Doce años después, Colombia regresa a un Mundial. Yepes, retirado del fútbol profesional desde 2016, vivirá esta participación desde las tribunas. “Viéndolo desde afuera sufro más de la cuenta, me pongo más nervioso que cuando jugaba“, confesó a People en Español. El exdefensor sabe de primera mano lo que significa vestir la camiseta de su país en una Copa del Mundo: “Es un orgullo, es algo muy satisfactorio. Es cumplir por lo que has trabajado”.

Yepes habló del técnico Néstor Lorenzo y de una plantilla que describió como equilibrada. “Colombia tiene un buen equipo, con algunos jugadores jóvenes y otros con más experiencia que lo hacen un equipo homogéneo. Si hacen un buen debut contra Uzbekistán y después contra Congo, eso le puede dar la confianza que necesita para llegar lejos”, señaló el exjugador.

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El contraste con el equipo de 2014 — en el que figuraban James Rodríguez, Carlos Bacca, Juan Guillermo Cuadrado y David Ospina— es evidente para Yepes, aunque su valoración del grupo actual no es menor. La ausencia de Colombia en el pasado Mundial de Qatar 2022 le otorga, desde su punto de vista, un peso adicional a esta nueva participación para quienes, como él, vivieron la gloria de Brasil desde adentro.

En 2018, durante una entrevista para Telemundo, Yepes aseguró que estudió el reglamento de cabo a rabo con relación a la polémica jugada. “Yo me estudié el reglamento y estatutos de la FIFA después de lo del gol de Yepes para entender por qué no había sido gol. Y resulta que pudo haber sido como no pudo haber sido”, manifestó.

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Según explicó, se trataba de un vacío en el reglamento. “Cuando sale el pase, sí estaba fuera de lugar. Lo que pasa es que el balón le pega a David Luiz, y cuando le pega a David Luiz comienza una nueva jugada, lo que quiere decir que ya no están fuera de lugar y sí es gol de Yepes (...) Ahora, hay una pequeñísima instancia que queda a discreción del juez de línea. Entonces, el juez de línea decide si canta el fuera de lugar o deja seguir la jugada. Obviamente, está jugando en Brasil contra Brasil, en un Mundial y le van a pitar el fuera de lugar, pero esa vaina fue gol de Yepes” manifestó.