Pero luego el ex delantero profundizó. Fue contundente con el equipo y ahí no hubo nombres fuera de la hoguera. "Sabe muy mal esta derrota y era de esperar el funcionamiento de la Selección. La clasificación fue desastrosa, clasificamos de milagro. Hoy ya no creo en milagros, ni prendiendo velas vamos a clasificar si sigue siendo el mismo equipo", firmó, aunque dejando una puerta entornada: "Después de los partidos uno está un poco calentito y puede decir barbaridades, pero hay una pequeña esperanza, que es el tercer partido".