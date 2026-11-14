Qué admitió la dominicana Magali Febles tras la fallida pasarela en un desfile con 80 candidatas del Miss Universe 2026

La producción del evento Belleza y Playa instaló dos alfombras directamente sobre la arena.

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Magali Febles se disculpó por el desfile de Puerto Rico celebrado la noche del 13 de noviembre de 2026, luego de admitir que la pasarela instalada sobre la arena no ofrecía condiciones suficientes de estabilidad y seguridad para las 80 candidatas que participaron. La productora asumió la revisión de los tropiezos ocurridos durante el evento, según la publicación de Febles en redes sociales.

La actividad Belleza y Playa (Beauty at the Beach), utilizó dos alfombras colocadas directamente sobre la arena. Febles reconoció que esa instalación no cumplió con “los requisitos de estabilidad y seguridad” necesarios.

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“Anoche desfilaron 80 candidatas mientras sus compañeras participaban en otras actividades programadas. Para el desfile se colocaron dos alfombras sobre la arena que lamentablemente no llenaron los requisitos de estabilidad y seguridad”, expresó la productora de The Crown Production LLC en su comunicado difundido en Instagram.

La organizadora afirmó que revisará, junto con su equipo y el personal del hotel, los puntos donde se produjeron los tropiezos. También agradeció a las participantes por “la elegancia, la alegría y la personalidad” con que representaron a sus países.

The Crown Production LLC fue contratada como productora independiente para organizar actividades de la 75.ª edición de Miss Universo 2026 en Puerto Rico. La compañía pertenece a la directora de certámenes Magali Febles y trabaja en eventos paralelos durante la concentración del certamen en San Juan.

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La empresa no gestiona ni prepara a la candidata puertorriqueña. Esa labor corresponde exclusivamente a WAPA-TV, segun información de medios de Puerto Rico

Magali Febles pidió disculpas por las fallas de estabilidad y seguridad en la pasarela del desfile en Puerto Rico. (Imagen de cortesía)

La responsabilidad exclusiva de la producción independiente

La Organización Miss Universo en un comunicado aclaró que no organizó, produjo ni gestionó Belleza y Playa, un evento realizado bajo su nombre en Puerto Rico. La entidad sostuvo que Febles y su empresa adquirieron los derechos para llevar adelante la actividad de manera independiente.

Este tipo de encuentros se desarrolla durante el período del certamen internacional para promover el turismo, la cultura y los atractivos del país anfitrión, además de contribuir a su crecimiento económico. La organización autoriza a productores independientes, empresas privadas y patrocinadores a realizarlos con la expectativa de que respeten sus estándares de profesionalismo, calidad y excelencia.

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La entidad indicó que había confiado en la productora independiente para realizar un evento acorde con esos parámetros. Sin embargo, consideró que la actividad no alcanzó el nivel de excelencia y profesionalismo exigido para cualquier iniciativa asociada a la marca.

La Organización Miss Universo aclaró que no gestionó ni aprobó las decisiones operativas del desfile. (Imagen retomada de Miss Universe)

Todos los aspectos de planificación, organización, producción y ejecución quedaron bajo responsabilidad exclusiva de la empresa de Febles, de acuerdo con el comunicado. La Organización Miss Universo señaló que no intervino en la gestión operativa ni aprobó las decisiones que derivaron en las situaciones registradas durante el desfile.

La entidad lamentó que el evento no reflejara la experiencia esperada por las delegadas, directoras nacionales, socios y simpatizantes de Miss Universo, una marca con 75 años de historia.

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