El paseo que organizaron la China Suárez y Mauro Icardi tras la pelea en redes con Wanda Nara

La China Suárez y Mauro Icardi salieron de compras luego de la pelea en redes sociales con Wanda Nara (Instagram)

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El cruce entre Wanda Nara y la China Suárez volvió a trasladarse a las redes sociales durante el fin de semana mediante una nueva tanda de mensajes, mientras el conflicto continuó en el centro de la escena. Todo había comenzado el viernes, cuando desde el entorno de la actriz de Casi Ángeles filtraron un video de la pelea protagonizada por ambas en la “Casa de los Sueños”, después de que la hija mayor de la conductora denunciara a Mauro Icardi por lesiones leves. El intercambio entre la actriz y la conductora, que se había presentado en el lugar, fue sin filtros.

Aunque el viernes por la tarde la conductora de MasterChef Celebrity dio varias entrevistas telefónicas y todo parecía dirigirse a un cierre, el sábado la China reavivó el conflicto. Desde sus historias de Instagram, la actriz publicó una serie de mensajes contra Wanda, que contestó sin filtro. En ese marco, Icardi y Suárez fueron vistos juntos de compras en Nordelta, el barrio en el que viven desde que se instalaron de manera indefinida en el país.

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En la foto que mostraron en El ejército de LAM, la cuenta de Instagram del programa de Ángel de Brito, se puede ver a la pareja caminando por un paseo comercial. Él con una remera gris, bermudas y anteojos de sol, ella completamente de negro, con una gorra y, junto a ellos, esta la hija menor del delantero y Nara. “Durante el #ChipaPi gate Mauro y la China de compras en nordelta #LAM”, escribieron en el pie de foto de la publicación que hicieron en la cuenta.

La información que sumó Pepe Ochoa en los comentarios

Pepe Ochoa, integrante del panel de LAM, sumó un comentario en tono irónico a las imágenes de la pareja: “Fueron por una cartera me cuentan #LAM”. Los comentarios no tardaron en estallar y hacer bromas acerca de los mensajes que tanto la actriz como la conductora dejaron en sus redes sociales durante la mañana del sábado.

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El posteo que hizo la China Suárez

El duro posteo con el que respondió Wanda

El cruce entre las mujeres arrancó con Suárez compartiendo un video de la primera publicidad que grabó en su vida, cuando tenía cinco años, que terminaba en un gesto de silencio, con un dedo cruzado sobre su boca y un texto cargado de ironía contra su rival: “Me río y voy a seguir riendo de una ‘mujer’ que le dice a otra ‘negra de mierda’, interesada, prostituta y muerta de hambre. Chicos, les puedo caer bien, mal, regular. Pero yo llenaba el Gran Rex mientras otras se hacían famosas chupando pijas y poniéndose calzoncillos de un hombre casado”. En una segunda historia, profundizó: “Apoyo mi cabeza tranquila en la almohada todas las noches. No tengo antecedentes penales, no alieno a mis hijos, no le cago la vida a mis ex. ¿Qué le podría envidiar a alguien así? Nada. Alguien tan pobre que lo único que tiene para ofrecer es dinero (de sus ex)”.

Nara no tardó en contestar. Desde sus historias de Instagram, acusó a la actriz de haber comprado una propiedad “extorsionando y estafando al chileno” —en alusión a Benjamín Vicuña— y de haberle pedido dinero a Icardi para quedarse en San Jorge. “Tus éxitos no te permitieron comprar ni una cucha de perro”, escribió, y remató: “Alguien que está al lado de alguien que la llamó moncha, barata, olorienta y mala madre habla de la poca dignidad que tiene”. También apuntó contra el video difundido: “Mostrá el video completo, ¿o no querés que se enteren de lo que viven los tuyos?”. Sobre el divorcio con Icardi, fue directa: “Tengo el 50 porque conmigo se hicieron millonarios; en cambio, al lado tuyo se hundieron todos”.

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