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El insólito gol en contra de un arquero del ascenso a los tres minutos que se convirtió en uno de los bloopers del año

Ezequiel Bacher, de Comunicaciones, metió la pelota en su propio arco y le dio una rápida ventaja a Arsenal de Sarandí en el Reducido de la Primera B

La insólita maniobra de Ezequiel Bacher terminó favoreciendo a Arsenal en el Reducido de la Primera B
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Ezequiel Bacher quedó en el centro de una jugada insólita que alteró desde el inicio el partido entre Comunicaciones y Arsenal por el Reducido de la Primera B. El arquero del equipo de Agronomía intentó reiniciar el juego desde su área, pero la pelota terminó dentro de su propio arco y le entregó una ventaja temprana al conjunto de Sarandí.

El episodio ocurrió a los tres minutos, en el estadio Alfredo Ramos, y no nació de una llegada rival ni de una acción bajo presión. Bacher tenía la pelota controlada y contaba con tiempo para resolver. Lo que parecía una salida ordinaria se convirtió, en cuestión de segundos, en un gol en contra que dejó desconcertados a todos.

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El arquero había tomado la pelota con normalidad dentro del área y se preparó para sacarla con las manos. Su intención era encontrar a un compañero y devolverle ritmo al partido, pero el lanzamiento no siguió el destino previsto. El balón cruzó la línea de su propio arco y Arsenal abrió el marcador de una manera inesperada.

El insólito gol en contra del arquero de Comunicaciones
El error de Ezequiel Bacher modificó el partido decisivo desde el minuto 3

Comunicaciones recibió el gol en contra cuando el encuentro recién comenzaba y en una instancia decisiva de la Primera B. Tras el falló en el saque de Bacher, el partido terminó 3-2 para el equipo de Sarandí. La reacción fue tardía incluso entre los futbolistas visitantes. Los jugadores de Arsenal necesitaron algunos segundos para comprender que la acción les había dado la ventaja, mientras los integrantes de Comunicaciones y los hinchas presentes procesaban una secuencia difícil de anticipar en un campo de juego.

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Las imágenes se expandieron luego por las redes sociales, donde la maniobra fue definida como uno de los grandes bloopers de la temporada. La particularidad no estuvo solo en el desenlace, sino en el contexto: no hubo un remate adversario, un rebote ni una disputa que explicara el riesgo antes del error.

El caso de Bacher también reactivó un antecedente de Comunicaciones que, por sus similitudes, adquirió una dimensión llamativa. Según publicó el periodista estadígrafo Silvio Maverino en El Gráfico, el club de Agronomía había atravesado una situación similar hace 11 años atrás, el 8 de julio de 2015, cuando enfrentó a Atlanta en la misma categoría.

Hace 11 años, Rodrigo Cervetti, arquero de Comunicaciones protagonizó una acción casi idéntica ante Atlanta

En ese partido, el entonces arquero Rodrigo Cervetti quiso salir jugando desde su área hacia un compañero y terminó por introducir la pelota en su propio arco. Comunicaciones ocupaba los últimos puestos de la tabla, mientras Atlanta peleaba en la parte alta. Aquella acción abrió una derrota por 5-0, con dos goles de Lucas Mancinelli y tantos de Nahuel Fernandes Silva y Emiliano Bonfiglio.

La jornada también tuvo actividad en la Primera Nacional 2026, que disputa los octavos de final del Reducido por el segundo ascenso a Primera División. Atlanta avanzó a los cuartos tras igualar 1-1 con Estudiantes de Buenos Aires y Ciudad de Bolívar eliminó a Temperley con un 2-1 como visitante. En otros encuentros del día, Colón superó 1-0 en Santa Fe a Midland y Deportivo Madryn hizo lo propio 3-1 ante Deportivo Maipú. El domingo Deportivo Morón recibirá a Colegiales y Ferro Carril Oeste jugará en Caballito frente a Gimnasia y Tiro de Salta.

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