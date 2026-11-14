“Queremos luz”: residentes de Calabazar protestan por los apagones en medio de la crisis energética cubana

Residentes de Calabazar protestaron tras permanecer más de 30 horas sin suministro eléctrico en La Habana. (Cortesía: Facebook)

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Residentes de Calabazar, en el municipio habanero de Boyeros, realizaron una protesta por los prolongados apagones durante la noche del viernes 13 de noviembre, luego de permanecer más de 30 horas sin suministro eléctrico, según testimonios recogidos por Martí Noticias y videos difundidos en redes sociales.

La manifestación se extendió durante cerca de una hora y tuvo focos en varios puntos de esa localidad, entre ellos la entrada de Las Cañas, el puente de Las Cañas, Berenguer y El Globo. Los vecinos bloquearon calles con piedras, encendieron fogatas y reclamaron el restablecimiento del servicio eléctrico.

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Jonada Báez, residente de la zona, confirmó a Martí Noticias que la protesta comenzó alrededor de las 21:00 y concluyó cerca de las 22:00. Según relató, los manifestantes exigieron electricidad después de una jornada marcada por los cortes del servicio.

“La gente puso piedras en las calles, encendieron candela, empezaron a gritar, a pedir corriente”, afirmó Báez al medio. De acuerdo con su testimonio, la electricidad regresó después de la movilización, aunque de forma temporal: “La pusieron tres o cuatro horas, no mucho”.

Por su parte, el opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), compartió una de esas grabaciones en sus redes sociales.

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La filmación mostraba a un grupo de personas junto a las llamas en plena vía. “Queremos luz”, gritaban los residentes mientras golpeaban cacerolas para incrementar su ruido.

El dirigente opositor José Daniel Ferrer difundió grabaciones de las protestas nocturnas en las calles del municipio de Boyeros. (Cortesía: Facebook)

Los vecinos incluyeron consignas para exigir la restitución del servicio. Un testigo citado por el diario digital 14ymedio aseguró que, tras la movilización, la electricidad volvió de inmediato al área, donde los residentes denunciaban varios días con apenas una o dos horas de energía, sobre todo durante la madrugada.

Las Cañas también registró reclamos por la falta de agua y electricidad

Los reclamos alcanzaron además al reparto Las Cañas, dentro del mismo municipio. Reportes publicados en redes sociales mostraron quema de escombros y concentraciones de vecinos en vías públicas, en un contexto de cortes eléctricos que también afectaron el acceso al agua potable.

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La falta de corriente impacta el funcionamiento de bombas, sistemas de distribución y equipos domésticos, por lo que las interrupciones del servicio eléctrico agravan las dificultades cotidianas de los habitantes.

Ciudadanía y Libertad respaldó el derecho a protestar

En sus redes sociales, la organización Ciudadanía y Libertad vinculó la protesta con la escasez de alimentos, los problemas de abastecimiento de agua y el deterioro de las condiciones de vida en la isla.

La organización Ciudadanía y Libertad recordó que exigir electricidad, alimentos y agua no constituye un delito. (REUTERS/Norlys Perez)

“Exigir electricidad, alimentos y agua no es un delito”, sostuvo la organización, que reclamó el respeto a la libertad de expresión y de manifestación pacífica.

Por otro lado, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) recordó que la protesta pacífica constituye una forma legítima de expresión y reunión. La organización sostuvo que el acceso al agua y la electricidad representa una demanda ciudadana legítima y exigió a las autoridades que garanticen ambos servicios. También pidió que se abstengan de “reprimir, hostigar o detener a quienes se manifiestan”.

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Los reclamos ocurrieron en medio de nuevos reportes sobre déficits de generación eléctrica en la isla.