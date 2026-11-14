Se retiró uno de los sobrevivientes de la tragedia de Chapecoense: el emocionante recibimiento de los hinchas

Uno de los sobrevivientes de la tragedia de Chapecoense comunicó que colgará los botines

Guardar

El mundo del fútbol quedó sumergido en una profunda conmoción el 28 de noviembre de 2016, luego de que el avión encargado de trasladar al plantel de Chapecoense rumbo a Medellín para enfrentar a Atlético Nacional por la final de la Copa Sudamericana se estrelló contra una montaña cuando estaba a pocos kilómetros del aeropuerto. Murieron 71 de los 77 pasajeros. Solo hubo seis sobrevivientes, tres de ellos futbolistas del plantel profesional, aunque solo uno pudo regresar a las canchas y llevar a cabo su carrera con normalidad: Alan Ruschel. Este sábado, el lateral izquierdo de 37 años jugó su último partido como futbolista profesional después de comunicar su retiro al final de la temporada.

El hombre de Juventude hizo oficial esta decisión en la previa al decisivo encuentro contra Botafogo RP por la última fecha de la Serie B de Brasil. “Este sábado entraré al campo por última vez como atleta profesional”, anunció a través de una publicación divulgada en redes sociales. Ingresó a los 74 minutos del encuentro con victoria de su equipo por 2-0, un resultado que le valió ser subcampeón y asegurar el ascenso a la Serie A para la próxima temporada.

PUBLICIDAD

En la antesala al partido, se viralizó un video publicado por la cuenta oficial de la institución de Río Grande del Sur, en el que se veía que Ruschel fue llevado en andas por los hinchas bajo un emocionante recibimiento.

El jugador de Juventude fue llevado en andas por los fanáticos

El posteo del defensor, quien solo jugó tres partidos en 2026, incluyó diferentes imágenes, entre las que se destacó la cicatriz de la cirugía llevada a cabo en su columna vertebral después de lo sucedido. Cabe recordar que Ruschel corrió riesgo de quedar parapléjico, pero finalmente se retiró del hospital Unimed de Chapecó 17 días después del accidente aéreo.

PUBLICIDAD

“El fútbol me brindó momentos maravillosos, pero la vida también me puso frente a desafíos que jamás imaginé tener que afrontar. El 29 de noviembre de 2016, una fecha que cambió mi vida para siempre. Ese día, muchos sueños quedaron en el camino. Perdí amigos, compañeros y personas con quienes compartía sueños y proyectos. Y Dios me dio una segunda oportunidad. No sabía si lograría volver a jugar al fútbol, pero creía que, si estaba aquí, todavía existía un propósito para mi vida”, contó sobre el vuelo 2933 de LaMia, que se precipitó por la noche del 28 de noviembre en el Cerro Gordo de la Unión, en el departamento de Antioquia, Colombia.

Alan Ruschel esquivó la muerte, al igual que sus compañeros Hélio Neto y Jakson Follmann, pero Neto debió retirarse de manera forzada en 2019. “Mi cuerpo no aguantaba más. Los dolores eran más grandes que el placer”, manifestó en declaraciones recogidas por ESPN. El caso de Follmann fue muy distinto porque terminó su camino en el fútbol después de que le amputaron su pierna derecha y se ha desenvuelto como cantante y orador motivacional. También sobrevivieron la azafata Ximena Suárez, el técnico de aviación Erwin Tumiri y el periodista deportivo Rafael Henzel (falleció en 2019 tras sufrir un infarto en un partido de fútbol con amigos en la ciudad de Chapecó).

PUBLICIDAD

A continuación, Ruschel hizo mención a su carrera, en la que vistió la camiseta de Chapecoense en 94 ocasiones, jugó en el Inter de Porto Alegre y dejó una huella en Juventude, uno de los clubes donde inició su carrera, a donde regresó en 2023 y con el que lleva más de 180 partidos jugados: “A los 17, salí de casa llevando una maleta llena de sueños. Hoy, casi 20 años después, cierro este ciclo con el corazón lleno de gratitud. Hubo victorias, derrotas, lágrimas, nuevos comienzos, y una segunda oportunidad que me enseñó el verdadero valor de la vida”. El próximo sábado 28 se cumplirá una década de lo ocurrido.

El futbolista recibió una calurosa recepción de los hinchas de Juventude en su ingreso para los últimos 16 minutos ante Botafogo RP

Tiempo atrás, en noviembre de 2025, el jugador brindó un escalofriante recuerdo de la tragedia en charla con el diario español Marca: “El piloto avisó que íbamos a aterrizar, hicimos una vuelta, otra vuelta, y nada… no aterrizábamos. De repente, se apagaron todas las luces del avión, quedó todo en silencio. Nadie gritó, no hubo pánico, solo esa sensación de ‘¿qué está pasando?’”. “Después, vino una turbulencia muy fuerte, sonó la alarma dentro del avión… y ahí ya no me acuerdo de más nada. Supongo que fue el momento del impacto”, relató.

PUBLICIDAD

Tras perder a casi todo su plantel profesional, Chapecoense debió iniciar de cero. Fue declarado campeón de la Copa Sudamericana 2016 a pedido de su rival, Atlético Nacional, y continúa siendo el único título internacional de su historia. Descendió a la Serie B de Brasil en 2019, fue campeón de la Segunda División en 2020 y regresó a la Serie A, pero no se pudo sostener porque volvió a bajar de categoría en 2021. Retornó para la temporada 2026, aunque permanece último en el Brasileirao y jugará la próxima temporada en la Serie B.

EL MENSAJE DE ALAN RUSCHEL PARA COMUNICAR SU RETIRO

Confieso que no es fácil encontrar palabras para describir este momento. Al fin y al cabo, fueron casi 20 años viviendo de este sueño. Pero vamos allá.

PUBLICIDAD

A los 17 años salí de casa en busca de un sueño. Dejé atrás a mi familia, a mis amigos y muchas cosas. No sabía adónde me llevaría el fútbol, pero sabía exactamente adónde quería llegar.

Y no fue fácil. Hubo muchas renuncias, dificultades, conquistas, frustraciones y nuevos comienzos. A los 18 años cumplí el primer gran sueño: convertirme en jugador profesional. Allí aprendí que tan difícil como conquistar un sueño es mantenerse en él.

El fútbol me brindó momentos maravillosos, pero la vida también me puso frente a desafíos que jamás imaginé tener que afrontar. El 29 de noviembre de 2016, una fecha que cambió mi vida para siempre. Ese día, muchos sueños quedaron en el camino. Perdí amigos, compañeros y personas con quienes compartía sueños y proyectos.

PUBLICIDAD

Y Dios me dio una segunda oportunidad. No sabía si lograría volver a jugar al fútbol, pero creía que, si estaba aquí, todavía existía un propósito para mi vida.

Durante muchos años luché para vivir del fútbol. Después, tuve que luchar para vivir del fútbol. Y hoy tengo el privilegio de elegir el momento para despedirme de él.

Y ahora llegó la hora. Este sábado entraré al campo por última vez como atleta profesional.

Quiero agradecer a cada club, entrenador, compañero, empleado e hincha que forma parte de este camino. A mi familia, a mi esposa, a mis hijos: gracias por estar conmigo en todos los momentos, sobre todo en los más difíciles.

PUBLICIDAD

Y a Dios, gracias por la vida y por haberme permitido vivir mucho más de lo que un día soñé.

Dejo las canchas con el corazón en paz y con la sensación del deber cumplido. La vida me enseñó que no siempre podemos elegir lo que nos sucede, pero sí podemos elegir cómo enfrentar cada situación. Y yo elegí seguir adelante.

Hoy, si pudiera encontrarme con aquel chico de 17 años que salió de casa con una valija y un sueño, lo miraría a los ojos y le diría: “Qué orgullo, lo logramos”.

Gracias, fútbol. Gracias a todos los que formaron parte de esta historia.