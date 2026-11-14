‘Stream Fighters 5′ EN VIVO: No se pierda todas las incidencias del combate en el Coliseo Medplus

El Coliseo MedPlus de Bogotá recibe hoy sábado la quinta edición de Stream Fighters, el evento de boxeo entre creadores de contenido organizado por el streamer colombiano Westcol. La cartelera reúne diez combates entre influenciadores de distintos países, con presentaciones musicales incluidas, entre pelea y pelea, en una jornada que podría cerrar el ciclo de esta franquicia digital.
Las puertas del recinto, ubicado en la calle 80, kilómetro 1,5, vía Cota, abrirán a las 4:00 p. m., mientras que el inicio oficial del espectáculo quedó fijado para las 6:00 p. m., hora de Colombia. El Coliseo MedPlus tiene capacidad para más de 20.000 espectadores y se prepara para recibir una de las convocatorias más numerosas del formato desde su creación, por segundo año consecutivo.
Entre los cruces confirmados figuran Andrea Valdiri contra La Divaza, Valentino Lázaro contra Emiro Navarro y Sebastucho contra Leandro Loaiza, además de enfrentamientos por parejas como el de Alexa Torrex y Karola Alcendra frente a Beba y Yaya. La velada también contempla el duelo entre El Agropecuario y Daren, y el de Rey de la City contra WeGotKicks.
El combate estelar corresponde a Westcol contra Blessd, aunque con un giro particular: ninguno de los dos subirá personalmente al cuadrilátero. En su lugar, ambos estarán representados por robots humanoides que protagonizarán la pelea, en lo que la organización presentó como una incorporación inédita para esta edición.
A continuación, Infobae Colombia lleva el minuto a minuto de todas las incidencias del evento, desde la apertura de puertas hasta el desenlace del combate entre robots que cierra la cartelera.
Últimas actualizaciones
Aria Vega ya está en Bogotá
La barranquillera arribó a la capital colombiana luego de ganar el Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista, para sumarse a la programación musical de Stream Fighters 5 que incluirá a Sech, Elena Rose y Kris R.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Westcol reveló por qué le tiene miedo a la pelea entre Andrea Valdiri y La Divaza en ‘Stream Fighters’: “Me van a tirar mier**”
La barranquillera y el creador de contenido venezolano se preparan para subir al ring de boxeo el sábado 14 de noviembre
El sábado 14 de noviembre, el Coliseo MedPlus de Bogotá recibirá la quinta edición de Stream Fighters, la velada organizada por el creador de contenido Westcol que reunirá a figuras de las redes sociales, la música y el entretenimiento en una cartelera de 10 combates.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Así quedaron los pesajes de ‘Stream Fighters 5′ antes de los diez combates en Bogotá
Los creadores de contenido cumplieron con el pesaje previo a la velada de Westcol, que comenzará este sábado en el Coliseo MedPlus
Stream Fighters 5, la velada de boxeo que reúne a creadores de contenido y figuras del entretenimiento digital, se realizará este sábado 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá. A pocas horas del inicio del espectáculo, los participantes pasaron por el pesaje oficial, una jornada que confirmó los enfrentamientos y dejó diferencias de peso entre varios de los competidores.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Yaya Muñoz se partió dos dientes a días de subirse al ring de ‘Stream Fighters’: qué pasó y cómo luce la presentadora
La presentadora y exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ mostró su preocupación por el imprevisto previo al evento de boxeo de WestCol
La presentadora y creadora de contenido Yaya Muñoz informó que sufrió un accidente que afectó dos de sus dientes a pocas horas de su participación en Stream Fighters 5, evento de boxeo que se realizará el viernes 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá.
ARTÍCULO DE INFOBAE
‘Stream Fighters 5′: hora y dónde ver en Colombia la que sería la última velada de boxeo de Westcol
El Coliseo Medplus albergará una programación de combates entre creadores de contenido en distintas modalidades, incluyendo hasta una pelea de robots
Stream Fighters 5 se realizará este sábado 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá, con diez combates, 23 participantes y cuatro artistas invitados, en una edición que Westcol anticipó como la última del formato.