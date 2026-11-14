‘Stream Fighters 5′ EN VIVO: No se pierda todas las incidencias del combate en el Coliseo Medplus

'Stream Fighters 5' celebrará la que sería su última edición este sábado 14 de noviembre en el Coliseo Medplus de Bogotá (@stream_fighters/ Instagram)

El Coliseo MedPlus de Bogotá recibe hoy sábado la quinta edición de Stream Fighters, el evento de boxeo entre creadores de contenido organizado por el streamer colombiano Westcol. La cartelera reúne diez combates entre influenciadores de distintos países, con presentaciones musicales incluidas, entre pelea y pelea, en una jornada que podría cerrar el ciclo de esta franquicia digital.

Las puertas del recinto, ubicado en la calle 80, kilómetro 1,5, vía Cota, abrirán a las 4:00 p. m., mientras que el inicio oficial del espectáculo quedó fijado para las 6:00 p. m., hora de Colombia. El Coliseo MedPlus tiene capacidad para más de 20.000 espectadores y se prepara para recibir una de las convocatorias más numerosas del formato desde su creación, por segundo año consecutivo.

Entre los cruces confirmados figuran Andrea Valdiri contra La Divaza, Valentino Lázaro contra Emiro Navarro y Sebastucho contra Leandro Loaiza, además de enfrentamientos por parejas como el de Alexa Torrex y Karola Alcendra frente a Beba y Yaya. La velada también contempla el duelo entre El Agropecuario y Daren, y el de Rey de la City contra WeGotKicks.

El combate estelar corresponde a Westcol contra Blessd, aunque con un giro particular: ninguno de los dos subirá personalmente al cuadrilátero. En su lugar, ambos estarán representados por robots humanoides que protagonizarán la pelea, en lo que la organización presentó como una incorporación inédita para esta edición.

A continuación, Infobae Colombia lleva el minuto a minuto de todas las incidencias del evento, desde la apertura de puertas hasta el desenlace del combate entre robots que cierra la cartelera.