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‘Stream Fighters 5′ EN VIVO: No se pierda todas las incidencias del combate en el Coliseo Medplus

Westcol reúne este sábado una parrilla de diez duelos de creadores de contenido en distintas modalidades, en lo que el propio organizador adelantó como la posible última edición de la velada

Stream Fighters 5 definió los pesos para su cartelera de boxeo en Bogotá (@stream_fighters/ Instagram)
'Stream Fighters 5' celebrará la que sería su última edición este sábado 14 de noviembre en el Coliseo Medplus de Bogotá (@stream_fighters/ Instagram)

El Coliseo MedPlus de Bogotá recibe hoy sábado la quinta edición de Stream Fighters, el evento de boxeo entre creadores de contenido organizado por el streamer colombiano Westcol. La cartelera reúne diez combates entre influenciadores de distintos países, con presentaciones musicales incluidas, entre pelea y pelea, en una jornada que podría cerrar el ciclo de esta franquicia digital.

Las puertas del recinto, ubicado en la calle 80, kilómetro 1,5, vía Cota, abrirán a las 4:00 p. m., mientras que el inicio oficial del espectáculo quedó fijado para las 6:00 p. m., hora de Colombia. El Coliseo MedPlus tiene capacidad para más de 20.000 espectadores y se prepara para recibir una de las convocatorias más numerosas del formato desde su creación, por segundo año consecutivo.

Entre los cruces confirmados figuran Andrea Valdiri contra La Divaza, Valentino Lázaro contra Emiro Navarro y Sebastucho contra Leandro Loaiza, además de enfrentamientos por parejas como el de Alexa Torrex y Karola Alcendra frente a Beba y Yaya. La velada también contempla el duelo entre El Agropecuario y Daren, y el de Rey de la City contra WeGotKicks.

El combate estelar corresponde a Westcol contra Blessd, aunque con un giro particular: ninguno de los dos subirá personalmente al cuadrilátero. En su lugar, ambos estarán representados por robots humanoides que protagonizarán la pelea, en lo que la organización presentó como una incorporación inédita para esta edición.

A continuación, Infobae Colombia lleva el minuto a minuto de todas las incidencias del evento, desde la apertura de puertas hasta el desenlace del combate entre robots que cierra la cartelera.

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21:10 hsHoy

Aria Vega ya está en Bogotá

La barranquillera arribó a la capital colombiana luego de ganar el Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista, para sumarse a la programación musical de Stream Fighters 5 que incluirá a Sech, Elena Rose y Kris R.

Aria Vega anunció su arribo a Bogotá, a pocas horas de su aparición como parte de la cuota musical de 'Stream Fighters 5' (@ariavega/Instagram)
Aria Vega anunció su arribo a Bogotá, a pocas horas de su aparición como parte de la cuota musical de 'Stream Fighters 5' (@ariavega/Instagram)
20:47 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

Westcol reveló por qué le tiene miedo a la pelea entre Andrea Valdiri y La Divaza en ‘Stream Fighters’: “Me van a tirar mier**”

La barranquillera y el creador de contenido venezolano se preparan para subir al ring de boxeo el sábado 14 de noviembre

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

El organizador de Stream Fighters habló de las diferencias físicas entre los participantes y anticipó las críticas que podría recibir si ocurre un incidente en el ring (@colclips___/ TikTok)

El sábado 14 de noviembre, el Coliseo MedPlus de Bogotá recibirá la quinta edición de Stream Fighters, la velada organizada por el creador de contenido Westcol que reunirá a figuras de las redes sociales, la música y el entretenimiento en una cartelera de 10 combates.

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20:15 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

Así quedaron los pesajes de ‘Stream Fighters 5′ antes de los diez combates en Bogotá

Los creadores de contenido cumplieron con el pesaje previo a la velada de Westcol, que comenzará este sábado en el Coliseo MedPlus

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Stream Fighters 5 definió los pesos para su cartelera de boxeo en Bogotá (@stream_fighters/ Instagram)
Stream Fighters 5 definió los pesos para su cartelera de boxeo en Bogotá (@stream_fighters/ Instagram)

Stream Fighters 5, la velada de boxeo que reúne a creadores de contenido y figuras del entretenimiento digital, se realizará este sábado 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá. A pocas horas del inicio del espectáculo, los participantes pasaron por el pesaje oficial, una jornada que confirmó los enfrentamientos y dejó diferencias de peso entre varios de los competidores.

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19:45 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

Yaya Muñoz se partió dos dientes a días de subirse al ring de ‘Stream Fighters’: qué pasó y cómo luce la presentadora

La presentadora y exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ mostró su preocupación por el imprevisto previo al evento de boxeo de WestCol

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Yaya Muñoz preocupó a sus seguidores antes de subir al ring en Stream Fighters 5 tras romperse los dientes antes de la pelea (@dahianlorena/ Instagram)
Yaya Muñoz preocupó a sus seguidores antes de subir al ring en Stream Fighters 5 tras romperse los dientes antes de la pelea (@dahianlorena/ Instagram)

La presentadora y creadora de contenido Yaya Muñoz informó que sufrió un accidente que afectó dos de sus dientes a pocas horas de su participación en Stream Fighters 5, evento de boxeo que se realizará el viernes 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

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19:15 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

‘Stream Fighters 5′: hora y dónde ver en Colombia la que sería la última velada de boxeo de Westcol

El Coliseo Medplus albergará una programación de combates entre creadores de contenido en distintas modalidades, incluyendo hasta una pelea de robots

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Westcol confirmó 'Stream Fighters 5' para el 14 de noviembre, y anunció que sería la última edición del evento - crédito stream_fighters/ Instagram
Westcol confirmó 'Stream Fighters 5' para el 14 de noviembre, y anunció que sería la última edición del evento - crédito stream_fighters/ Instagram

Stream Fighters 5 se realizará este sábado 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá, con diez combates, 23 participantes y cuatro artistas invitados, en una edición que Westcol anticipó como la última del formato.

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