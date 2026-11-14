Festival de Cine de Mar del Plata: una película filmada en secreto bajo el régimen iraní se llevó el premio mayor

La película iraní-alemana 'The Night Arezou Disappeared' se llevó el premio mayor del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

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Concluyó la 41° edición del Festival de Mar del Plata con la ceremonia de premiación realizada esta tarde en el Teatro Auditorium. El galardón máximo —el Premio Astor Piazzolla a Mejor Largometraje de la Competencia Oficial Internacional— recayó sobre The Night Arezou Disappeared, del director iraní-alemán Arian Vazirdaftari: un drama político y familiar filmado clandestinamente en Irán, que sigue a una familia dividida durante la noche en que la joven Arezou desaparece en medio de las protestas del movimiento “Mujer, Vida, Libertad” de 2022 en Teherán. La película también se alzó con el premio a Mejor Dirección para Vazirdaftari.

La Competencia Latinoamericana coronó a El Pez que Fuma, ópera prima del venezolano Luis Fernández: una reinterpretación del clásico de Román Chalbaud (1977) protagonizada por Mimí Lazo, donde el rodaje de una nueva versión del legendario film sobre un burdel caraqueño se entrelaza con los conflictos reales de sus actores, en una reflexión sobre los cuerpos, el deseo y la traición. En la Competencia Argentina, el galardón máximo fue para Cebar, Frenar, Llorar, de Gerardo Tassan: un thriller de tono oscuro y comedia negra en el que un viudo de un pueblo costero bonaerense —cuya esposa murió al clavarse la bombilla del mate durante un frenazo— queda bajo la sospecha de un investigador de seguros y de todo su entorno. La edición cerró con 75.000 espectadores, 500 funciones programadas, 235 títulos proyectados y representación de 52 países.

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La película de Vazirdaftari dominó la Competencia Oficial Internacional al sumar también el premio a Mejor Dirección para su realizador. El Premio Especial del Jurado fue para A Professora de Francês, del brasileño Ricardo Alves Jr., cuya protagonista, Grace Passô, también se llevó el galardón a Mejor Interpretación Femenina. El actor irlandés Andrew Scott ganó el Premio a Mejor Interpretación Masculina por Elsinore, del director Simon Stone, film que además fue reconocido como Mejor Largometraje por el Premio del Público. El guion premiado correspondió a Truly Naked, de Muriel d’Ansembourg.

Además de consagrarse con el Premio Astor Piazzolla a Mejor Largometraje Argentino, Cebar, Frenar, Llorar de Tassan recibió el Premio ACCA (Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina) a Mejor Película Argentina. El Premio Astor Piazzolla a Mejor Dirección Argentina fue para Gustavo Postiglione por Chejov en Rosario. La Mención Especial del jurado argentino recayó sobre la actriz Natalia Santiago por Todavía no es Mañana.

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En la Competencia Internacional de Cortometrajes, el premio mayor fue para Dernier Printemps, de Mathilde Bédouet, con una Mención Especial para PLEASE, de Anna Mantzaris. El Mejor Cortometraje Latinoamericano correspondió a Faces, del colombiano Andrés Molano, mientras que Teatro in Inglish, de Marina Ilari, se impuso en la Competencia Argentina de Cortometrajes. En la Competencia En Tránsito / Work in Progress, El Tormento, de Mariano Cócolo, ganó el premio principal más los galardones de Cinecolor y El Cono del Silencio por sus servicios de posproducción de imagen y sonido.

El jurado del SIGNIS (Asociación Católica Mundial para la Comunicación) distinguió a Children Untold, de la japonesa Miwa Nishikawa, por su retrato de una niña huérfana en el Tokio de la posguerra. El FIPRESCI (Asociación Internacional de Críticos de Cine y Periodistas Cinematográficos) premió a A Professora de Francês, de Ricardo Alves Jr., por traducir en lenguaje de género la violenta disputa de narrativas que atraviesa a miles de familias latinoamericanas. El Premio La Mujer y el Cine a mejor largometraje dirigido por una realizadora argentina fue para Perfume, de Lucía Ruiz y Andrea Testa, un documental sobre la músico de rock María Gabriela Epumer construido a partir de archivos inéditos.

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'Cebar, frenar, llorar', de de Gerardo Tassan ganó el premio a la mejor película argentina en el Festival de Mar del Plata

La RECAM (Reunión Especializada de Autoridades Cinematográficas y Audiovisuales del Mercosur) y el FNA (Fondo Nacional de las Artes) coincidieron al premiar al cortometrajista Luis Paris por Surcromía, una pieza de animación experimental ambientada en una Buenos Aires nocturna al ritmo de Astor Piazzolla. El FNA también otorgó un premio Ex Aequo a Las esclavas, de Andrés H. Denegri. La Mención Especial de la ACCA fue para Fuego amigo, de Alejandro Magnone, por su mirada revisionista sobre la Guerra de Malvinas.

Antes de la ceremonia de clausura, el Festival ya había entregado los Premios Astor Piazzolla a la Trayectoria: el compositor Emilio Kauderer recibió el suyo el 19 de octubre en el Palacio Libertad; la actriz Natalia Oreiro fue reconocida el 6 de noviembre en el Teatro Colón; y el director Alejandro Agresti recibió el galardón el 12 de noviembre, también en el Teatro Colón.

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Todos los premios del Festival de Mar del Plata

PREMIOS OFICIALES – PREMIO ASTOR PIAZZOLLA

Competencia Oficial Internacional

Mejor Largometraje: The Night Arezou Disappeared , de Arian Vazirdaftari

Premio Especial del Jurado: A Professora de Francês , de Ricardo Alves Jr.

Mejor Dirección: Arian Vazirdaftari , por The Night Arezou Disappeared

Mejor Interpretación Masculina: Andrew Scott , por Elsinore (dir. Simon Stone )

Mejor Interpretación Femenina: Grace Passô , por A Professora de Francês (dir. Ricardo Alves Jr. )

Mejor Guion: Truly Naked, de Muriel d’Ansembourg

Competencia Latinoamericana de Largometrajes

Mejor Largometraje Latinoamericano: El Pez que Fuma, de Luis Fernández

Competencia Argentina de Largometrajes

Mejor Largometraje Argentino: Cebar, Frenar, Llorar , de Gerardo Tassan

Mejor Dirección Argentina: Gustavo Postiglione, por Chejov en Rosario

Competencia Internacional de Cortometrajes

Mejor Cortometraje Internacional: Dernier Printemps, de Mathilde Bédouet

Competencia Latinoamericana de Cortometrajes

Mejor Cortometraje Latinoamericano: Faces, de Andrés Molano

Competencia Argentina de Cortometrajes

Mejor Cortometraje Argentino: Teatro in Inglish, de Marina Ilari

Competencia En Tránsito / Work in Progress

Mejor Trabajo en Proceso: El Tormento, de Mariano Cócolo

Premio del Público

Mejor Largometraje Competencia Internacional: Elsinore, de Simon Stone

'El Pez que Fuma', de Luis Fernández, resultó ganadora de la competencia latinoamericana de largometrajes

MENCIONES ESPECIALES

Competencia Internacional de Largometrajes – Primera Mención Especial: Marietta Subong , por 2 Valid Ids (dir. Ma-an L. Asuncion-Dagñalan )

Competencia Internacional de Cortometrajes – Primera Mención Especial: PLEASE , de Anna Mantzaris

Competencia Latinoamericana de Largometrajes – Primera Mención Especial: Narciso , de Marcelo Martinessi

Competencia Latinoamericana de Largometrajes – Segunda Mención Especial: Paulina García , por Amor es el monstruo (dir. Neto Villalobos Brenes )

Competencia Latinoamericana de Cortometrajes – Primera Mención Especial: Carrinho , de Oriol Barberá

Competencia Argentina de Largometrajes – Primera Mención Especial: Natalia Santiago , por Todavía no es Mañana

Competencia Argentina de Cortometrajes – Primera Mención Especial: El agua nunca es mala , de Victoria Meza

Competencia En Tránsito – Primera Mención Especial: Cotillón París, de Adriano Salgado

PREMIOS INDEPENDIENTES

Premio SIGNIS – Mejor Película Competencia Oficial Internacional: Children Untold , de Miwa Nishikawa

Premio ACCA – Mención Especial: Fuego amigo , de Alejandro Magnone

Premio ACCA – Mejor Película Argentina: Cebar, frenar, llorar , de Gerardo Tassan

Premio RECAM – Mejor Cortometraje del Mercosur: Surcromía , de Luis Paris

Premio FNA – Mejor Cortometraje Argentino (Ex Aequo): Surcromía , de Luis Paris , y Las esclavas , de Andrés H. Denegri

Premio FIPRESCI – Mejor Película de la Competencia Internacional: A Professora de Francês , de Ricardo Alves Jr.

Premio La Mujer y el Cine – Mejor Largometraje de una Directora Argentina: Perfume, de Lucía Ruiz y Andrea Testa

PREMIOS SPONSORS

Premio Cinecolor – Mejor Proyecto En Tránsito (Posproducción de Imagen): El Tormento , de Mariano Cócolo

Premio Alta Definición – Mejor Largometraje Latinoamericano: El Pez que Fuma , de Luis Fernández

Premio El Cono del Silencio – Mejor Proyecto En Tránsito (Posproducción de Sonido): El Tormento , de Mariano Cócolo

Premios Banco Galicia: Mejor Largometraje Latinoamericano ($10.500.000): El Pez que Fuma , de Luis Fernández Mejor Largometraje Argentino ($10.500.000): Cebar, Frenar, Llorar , de Gerardo Tassan Mejor Largometraje En Tránsito ($8.400.000): El Tormento , de Mariano Cócolo Mejor Cortometraje Internacional ($2.800.000): Dernier Printemps , de Mathilde Bédouet Mejor Cortometraje Argentino ($2.800.000): Teatro in Inglish , de Marina Ilari



PREMIOS ASTOR PIAZZOLLA A LA TRAYECTORIA

Emilio Kauderer (entregado el 19 de octubre en el Palacio Libertad)

Natalia Oreiro (entregado el 6 de noviembre en el Teatro Colón)

Alejandro Agresti (entregado el 12 de noviembre en el Teatro Colón)