Nicolás Repetto fue a ver a Juana en ‘8 mujeres’ junto a Florencia Raggi: “Verte brillar es una alegría”

Nicolás Repetto acompañó a Juana en el teatro y Florencia Raggi celebró su trabajo en 8 mujeres

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Juana Repetto vivió un momento familiar este fin de semana cuando su padre, Nicolás Repetto, fue a verla junto a su pareja, Florencia Raggi. Tras la función de 8 mujeres, la familia se reunió entre abrazos y sonrisas y posó frente a las cámaras, en una postal que reflejó la cercanía entre ellos.

En la imagen que compartieron, Nicolás y Juana aparecieron junto a Raggi en el interior del teatro, cerca de una escalera y una puerta de color verde oscuro. El conductor eligió un saco azul sobre una camisa blanca, mientras que la actriz llevó una remera blanca, chaleco negro y pantalón del mismo tono. Raggi, por su parte, dejó además un mensaje público para la hija de su pareja: “Qué bien, Juanola. Estás tan tan bien en 8 mujeres. Verte brillar en escena es una alegría total”. Juana respondió: “Aw, gracias”, junto a un emoji emocionado.

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La visita ocurrió en medio del regreso de Repetto a los escenarios. La actriz interpreta a la hermana menor en 8 mujeres, la comedia policial de Robert Thomas que José María Muscari llevó al Multiteatro. En una versión anterior de la obra, había construido el personaje desde una impronta adolescente. Ahora, a los 38 años y con tres hijos, el director le propuso modificar esa mirada y sostener el rol desde su presente.

La obra transcurre en una casa rural de la década de 1950, donde ocho mujeres quedan encerradas después del asesinato del dueño de la vivienda. A medida que avanza la investigación, cada una debe revelar secretos que alimentan la intriga y los cruces de humor. El elenco también incluye a Silvia Pérez, Mónica Villa, Emilia Mazer, María Leal, Linda Peretz, Marita Ballesteros y Cecilia Dopazo.

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Nicolás Repetto y Florencia Raggi asistieron al teatro para presenciar la función de Juana Repetto

Para asumir el compromiso teatral, Repetto tuvo que reorganizar la rutina familiar. Coordinó los días de cuidado de sus hijos con Sebastián Graviotto y cuenta con la ayuda de Talía, la niñera que la acompaña con el bebé. La preparación de mamaderas con leche materna y los traslados al teatro forman parte de sus jornadas de trabajo.

La actriz explicó que sus redes sociales y los proyectos comerciales que desarrolla en ese ámbito son su principal fuente de ingresos. Con un equipo de trabajo, realiza acuerdos con marcas y ofrece talleres de distintos profesionales a través de una plataforma propia, actividades que le permiten compatibilizar su actividad digital con el regreso al escenario.

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Juana Repetto coordinó el cuidado de sus hijos con Sebastián Graviotto para retomar su actividad teatral

La cercanía entre Florencia Raggi y los hijos de Juana también había quedado expuesta a principios de octubre. Aunque no tienen un vínculo de sangre, construyeron una relación familiar con el paso de los años. Raggi acompañó distintos momentos de Belisario y Toribio, los hijos mayores de Repetto, y volvió a mostrar ese lazo durante una salida recreativa.

En un video que publicó en sus redes sociales, Raggi se subió a los autos chocadores con Belisario, quien filmó parte del paseo. “¡Súper sábado! Volviendo a la niñez”, escribió para acompañar las imágenes. Ambos recorrieron la pista entre risas, choques y maniobras para esquivar a los demás vehículos.

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Florencia Raggi dedicó un mensaje público a Juana Repetto tras ver su trabajo en la obra 8 mujeres (Instagram)

Toribio también participó de la actividad desde otro auto. En una secuencia del video intentó empujar el vehículo en el que iban Raggi y su hermano, mientras ellos respondían al juego desde la pista.

Más tarde, Raggi compartió una foto junto a Nicolás Repetto, Belisario y Toribio. “Toro y Beli”, escribió junto a un corazón y una etiqueta a Juana. En otra postal, los hermanos aparecieron dentro de uno de los autos chocadores. “Me gusta sentirme abuela…”, expresó Raggi.

Juana respondió a la publicación con un mensaje sobre el vínculo de su familia ensamblada. “¡Muero de amor! La abuela más cool ever”, escribió. Raggi le contestó: “¡Te quiero!”.

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