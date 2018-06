Lionel Messi (2): desconocido. Hasta el 0-1, víctima de un esquema que no lo aprovechó jamás, dado que tenía orden de no bajar a buscar la pelota para armar juego. Frustrado, luego intentó enlazar; hasta retrocedió hasta el propio campo para conducir, pero no desequilibró. Casi no pateó al arco, un hecho que ilustra un encuentro para el olvido.