Bus escolar cayó en un abismo en Norte de Santander: reportan 16 menores lesionados

De reportaron al menos 16 heridos, jóvenes de un colegio (@laopinion_col)

Guardar

Un bus que transportaba estudiantes cayó a un abismo en la tarde de este sábado 14 de noviembre en una vía de San Calixto, Norte de Santander. El reporte preliminar conocido por medios locales indica que 16 menores de edad resultaron heridos y reciben atención médica.

El vehículo se movilizaba por el corredor vial que une los municipios de San Calixto y Ocaña cuando ocurrió el siniestro, durante la tarde del sábado, 14 de noviembre de 2026.

PUBLICIDAD

La información inicial indicó que transportaba niños, niñas y jóvenes, varios de ellos estudiantes del colegio Cayetano Franco Pinzón, que participaban en una actividad de cartácter pedagógico.

Según reportes de testigos, los organismos de socorro activaron la atención de la emergencia ante el número de lesionados, de manera que ambulancias y equipos de rescate comenzaron los traslados de los afectados hacia centros asistenciales de Ocaña, donde reciben valoración.

Algunos testigos del hecho prestaron sus vehículos, como camiones, para llevar heridos (capturas de pantalla (@laopinion_col/X)

Conforme a los video publicados en redes sociales, se evidenció que la ciudadanos de la comunidad o que estaban recorriendo el punto acudieron al rescate de los menores, incluso, realizando cadenas humanas para lograr la salida de algunos jóvenes que lograron salir en pie del abismo.

PUBLICIDAD

El balance de 16 lesionados es preliminar y podría variar mientras avanzan las labores de atención y se consolida el reporte oficial de los organismos de emergencia.

Así quedó el vehículo accidentado, que se volcó sobre el costado de la vía que comunica a Neiva con el municipio de Rivera - crédito @Melquisedec70/X

Trágico accidente en Huila dejó seis personas sin vida

En la mañana del sábado 14 de noviembre de 2026 también se conoció el grave accidente que dejó un saldo de seis personas fallecidas y 11 heridas, tras el volcamiento de un bus intermunicipal que cubría la ruta entre Florencia y Bogotá en la madrugada. El accidente ocurrió en la Ruta 45, en jurisdicción de Rivera, Huila.

El vehículo de la empresa Cootranscaquetá se volcó a la altura del kilómetro 94+750 de la carretera Neiva-Garzón, cerca del peaje Los Cauchos. La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional informó que el automotor terminó sobre uno de sus costados.

PUBLICIDAD

El balance preliminar da cuenta de seis fallecidos, entre ellos dos menores de edad y cuatro adultos. Los sobrevivientes recibieron atención inicial en el lugar y luego fueron trasladados a centros asistenciales de Neiva y Garzón.

El conductor sufrió politraumatismos tras el accidente

El conductor del bus, de 26 años, resultó herido y presentó politraumatismos, según la información divulgada por las autoridades. Entre los lesionados también figuran dos militares, el cantante Darlinson Quinto, conocido como DQ, y el abogado Frank Ramírez Sáenz, de acuerdo con reportes difundidos en las primeras horas.

Entre los fallecidos se conoce que habrían menores de edad - crédito @Melquisedec70/X

Los pacientes fueron remitidos a las clínicas Mediláser y Emcosalud, además del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, en Neiva.

Las autoridades adelantan las verificaciones para establecer qué provocó el volcamiento. Entre las hipótesis iniciales figura la posibilidad de que el conductor hubiera sufrido un microsueño antes de perder el control del vehículo, aunque esa versión no ha sido confirmada de manera definitiva.

PUBLICIDAD

El coronel Edwin Orlando Correa Correa, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, pidió a los conductores de servicio público priorizar el descanso antes y durante los recorridos.

“Ustedes tienen una responsabilidad enorme, porque transportan vidas. No podemos permitir que el cansancio, la fatiga o un microsueño terminen convirtiéndose en una tragedia”, afirmó el oficial.

Correa recomendó a los conductores detenerse si sienten sueño durante el trayecto y recordó que ningún itinerario debe imponerse sobre la seguridad de los pasajeros.

La investigación deberá determinar si en el siniestro incidieron fallas mecánicas, condiciones de la carretera, fatiga del conductor u otros factores.

El hecho ocurrió en una jornada marcada por otros siniestros viales en el país. La Agencia Nacional de Seguridad Vial registró 4.751 muertes en las vías colombianas entre enero y junio de 2026, una cifra 20% superior a la del mismo período de 2025.

PUBLICIDAD