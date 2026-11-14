Un jugador de Boca cedido a Patronato chocó a un motociclista, huyó y regresó presionado por un testigo: dio 1,99 de alcoholemia

El futbolista Nahuel Genez protagonizó un accidente de tránsito en Paraná

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Un futbolista chocó a un motociclista, se retiró del lugar y, tras ser convencido por un testigo para regresar a la escena, dio positivo en el control de alcoholemia, que registró casi 2 gramos de alcohol por litro de sangre. El hecho ocurrió este sábado por la mañana en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.

Todo comenzó alrededor de las 10 en el cruce de las calles Panamá e Intendente Bertozzi. El conductor del auto fue identificado como Nahuel Genez, de 23 años, jugador del Club Atlético Patronato. Manejaba un Peugeot 208 negro y viajaba acompañado por otro joven de 22 años.

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Según informaron fuentes oficiales a Infobae, el motociclista, de 56 años, circulaba por Bertozzi en sentido norte-sur y dobló hacia Panamá. En ese momento, el coche que transitaba por esa última calle de oeste a este lo impactó desde atrás. La víctima fue arrastrada varios metros antes de caer al asfalto.

Así quedó el auto que conducía Genez

Las fuentes consultadas indicaron que, tras la colisión, el Peugeot se retiró por Panamá y continuó por Mendoza. Sin embargo, otro motociclista que había presenciado el accidente siguió al vehículo y logró que regresara al lugar.

El hombre herido fue trasladado al hospital San Martín, donde le realizaron estudios por politraumatismos. No presentó lesiones óseas ni de gravedad y recibió el alta médica horas después.

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Mientras tanto, personal de Tránsito de la Municipalidad de Paraná le realizó el test a Genez. El resultado fue de 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre. En consecuencia, los agentes labraron el acta de infracción y retuvieron tanto la licencia de conducir como el Peugeot 208.

La moto del hombre de 56 años

Genez surgió de las divisiones inferiores de Boca Juniors y debutó en Primera División con el Xeneize en junio de 2023. A principios de 2024 pasó a préstamo a Tigre, luego tuvo un ciclo en Temperley y este año se incorporó a Patronato, también cedido. Su vínculo con el equipo entrerriano vence a fin de año.

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