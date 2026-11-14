Batalla campal en el fútbol de ascenso: jugadores e integrantes del cuerpo técnico terminaron a las trompadas luego de un partido

Incidentes y empujones tras la eliminación de Central Córdoba de Rosario ante Cañuelas por penales

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Central Córdoba de Rosario quedó eliminado del reducido por el segundo ascenso a la Primera B Metropolitana después de perder 6 a 5 por penales ante Cañuelas, en el estadio Jorge Alfredo Arín. La definición dejó al Charrúa fuera de competencia y derivó en incidentes entre futbolistas e integrantes de los cuerpos técnicos cuando terminó el encuentro.

El partido concluyó 0 a 0 y la igualdad global se resolvió desde el punto penal tras el 1 a 1 registrado en la ida. Cañuelas convirtió sus seis ejecuciones, mientras que el arquero Estéfano Francesconi detuvo el remate de Aaron Quijano y selló la clasificación de su equipo a las semifinales.

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La tensión creció apenas concluyó la tanda. Un grupo de ayudantes de Cañuelas protagonizó una confrontación con jugadores de Central Córdoba al costado de la cancha, donde hubo empujones y algunos golpes de puño. El tumulto se extendió por distintos sectores del campo, aunque varios integrantes de ambos planteles intentaron intervenir para calmar la situación y evitar que el conflicto aumentara.

Central Córdoba de Rosario perdió 6 a 5 por penales ante Cañuelas (@centralcordoba.oficial)

Algunos futbolistas y miembros de los cuerpos técnicos se mantuvieron al margen del foco principal, pero los cruces se multiplicaron en medio de la frustración que dejó la definición. La discusión terminó por disiparse luego de varios minutos, sin sanciones, ni otras consecuencias posteriores al episodio.

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Cañuelas había dominado la primera parte y generó las mejores oportunidades para alterar el marcador. El Tambero manejó la pelota, ocupó los espacios y dispuso de tres situaciones claras, aunque no consiguió transformar esa superioridad en ventaja. La falta de precisión en la definición y la actuación de Matías Giroldi, arquero de Central Córdoba, sostuvieron el empate durante ese tramo.

El equipo dirigido por Arnaldo Sialle planteó un partido defensivo, con líneas retrasadas y escasa capacidad para responder mediante contraataques. El entrenador no estuvo en el banco de suplentes porque cumplía una sanción de dos fechas. Central Córdoba tuvo dificultades para enlazar pases y no logró construir ataques sostenidos frente a un rival que controló buena parte del desarrollo.

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Cañuelas avanzó a las semifinales del reducido por el segundo ascenso a la Primera B Metropolitana (@centralcordoba.oficial)

La producción ofensiva del conjunto rosarino se redujo a dos remates lejanos durante los primeros 45 minutos. Diego Barrionuevo probó a los 11 minutos, mientras que Joaquín Messi intentó sorprender cerca del descanso con un disparo desde la mitad de la cancha. Ninguna de esas acciones comprometió de forma decisiva al arquero rival ni modificó el rumbo de un partido cerrado.

La serie, que había quedado igualada tras el 1 a 1 de la ida, volvió a no tener ganador durante el tiempo reglamentario de la revancha. La falta de goles llevó la definición a los penales, donde los primeros cinco ejecutantes de cada equipo convirtieron sus disparos. La paridad se mantuvo hasta que llegó el sexto turno de la tanda.

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Federico Gueler Laje anotó para Cañuelas y trasladó la presión al lado de Central Córdoba. Aaron Quijano tomó la responsabilidad del siguiente remate, pero Francesconi se impuso con una atajada que definió la clasificación. Los jugadores del Charrúa reclamaron que el arquero se había adelantado, aunque el árbitro convalidó la jugada y dio por terminada la serie.