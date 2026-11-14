Boca y Platense disputarán la final de la Copa Argentina: cuándo se jugará, cuántos millones recibirá el campeón y un premio extra

Leandro Paredes fue una de las figuras del Xeneize en Cuyo (Créditos: Fotobaires)

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Boca Juniors se impuso con autoridad a Banfield con un contundente 3-0 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza por las semifinales de la Copa Argentina y avanzó al último partido del miércoles 2 de diciembre con hora y sede a confirmar en busca del título en una instancia en la que ya espera Platense, luego de vencer a Atlético Tucumán en la otra llave. Ahora, los finalistas lucharán por el premio de 200 millones de pesos para el campeón de la cita, aunque ya embolsaron una millonaria cifra en pesos a lo largo de la competición.

El boletín N°6850 del Comité Ejecutivo de la AFA, emitido el pasado 20 de marzo, había estipulado cuáles serían los premios para los participantes del torneo de eliminación directa en base a sus diferentes fases.

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Todos los clubes de la Liga Profesional de Fútbol recibieron 12 millones de pesos como parte de su participación, mientras que los equipos clasificados provenientes del Ascenso embolsaron 9 millones de pesos.

A partir de esta cuestión, cada ronda estipuló un ingreso diferente para las instituciones. Los ganadores de 32avos de final se quedaron con 18 millones de pesos, y ese monto creció con el paso del calendario: la victoria en 16avos equivalió a un premio de 39 millones, el triunfo en octavos significó una entrada de 53 millones, se le dieron 66 millones a los vencedores de los cuartos y los finalistas se aseguraron otros 106 millones por superar las semis y alcanzar el trascendental duelo. El campeón tendrá otro cheque de 200 millones de pesos.

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Esto significa que Boca Juniors y Platense ya acumularon un total de $296.600.000 (USD 191.000 aproximadamente). Ambos lucharán por subir ese monto a 496.600.000 (unos USD 321.000). Por otro lado, el último campeón de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia, logró una cifra superior a los 365 millones de pesos (más de 151 millones corresponden por ganar el título), según se detalló en el boletín N°6607 publicado en enero de 2025.

El campeón tendrá el premio extra de obtener un lugar en la Recopa de Campeones, de la que participará junto a Rosario Central y Estudiantes. Esto se suma a que accederá a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, aunque el Xeneize ya logró ese objetivo y, de levantar la copa, le dejará su cupo por Tabla Anual al siguiente mejor clasificado. Si también levanta la Copa Sudamericana, el subcampeón de la Copa Argentina irá a la Libertadores.

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La definición de la Copa Argentina todavía no tiene un estadio asignado, aunque se celebrará en la primera semana de diciembre y, según pudo saber Infobae, Rosario podría ser la sede, aunque Mendoza y Santiago del Estero permanecerían como opciones.

Boca Juniors es el máximo ganador con cuatro trofeos, mientras que Banfield alcanzó las semifinales por segunda vez en su historia y el Platense de Martín Palermo jugará la final por primera vez.

Otro de los premios económicos del curso se lo quedó Belgrano de Córdoba, que se hizo acreedor de un cheque de USD 500.000 tras ganar el Torneo Apertura 2026. Esta cifra representa la mitad del incentivo otorgado por la Conmebol a las Asociaciones Miembro para distribuir esos recursos a los campeones de los torneos nacionales. El ganador del Clausura se llevará los USD 500.000 restantes.

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“En los países que disputan sus campeonatos bajo el formato de Torneo Apertura y Torneo Clausura, las Asociaciones Miembro podrán distribuir ese monto en dos premios de USD 500.000 para cada campeón de la temporada, de acuerdo con sus criterios definidos”, aclaró la AFA en un comunicado divulgado junto a la Casa Madre del fútbol sudamericano.

LOS PREMIOS DE LA COPA ARGENTINA

Participación : 12 millones de pesos (Liga Profesional); 9 millones de pesos (Ascenso)

Clasificación a 16avos de final : 18 millones de pesos

Clasificación a octavos : 39 millones

Clasificación a cuartos : 53 millones

Clasificación a semifinales : 66 millones

Clasificación a la final : 106 millones

Campeón: 200 millones de pesos

TODOS LOS CAMPEONES DE LA COPA ARGENTINA

4 - Boca Juniors (1969, 2012, 2015 y 2020)

3 - River Plate (2016, 2017 y 2019)

1 - Independiente Rivadavia (2025), Central Córdoba de Santiago del Estero (2024), Estudiantes (2023), Patronato (2022), Rosario Central (2018), Huracán (2014) y Arsenal (2013)