La selección Colombia le ganó a Brasil y empató con Argentina: así avanza el Panamericano de futsal para sordos

La anotación de la "Tricolor" que singficó el empate ante Brasil en el Panamericano de fútbol de salón para sordos - crédito CADES

La selección Colombia masculina de futsal para sordos sigue dando pasos firmes en el 3° Campeonato Panamericano de Futsal de Sordos San Juan 2026, luego de una destacada actuación que tiene ilusionado al país con la posibilidad de clasificar a los Juegos Sordolímpicos de Invierno de 2027, que se celebrarán en Innsbruck, Austria.

El combinado nacional consiguió una histórica victoria ante Brasil, después de empatar frente a Argentina, resultados que lo mantienen en la pelea por los primeros lugares del certamen continental.

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Colombia arrancó con autoridad su camino en el Panamericano de Futsal de Sordos. Una actuación contundente dejó claro que va en serio en el torneo - crédito CADES

El torneo, que se disputa en el emblemático Estadio Aldo Cantoni, ha reunido a varias de las mejores selecciones del continente y se desarrolla por primera vez en la provincia de San Juan, Argentina. A pesar de las difíciles condiciones climáticas ocasionadas por el viento Zonda, la tercera jornada se disputó con total normalidad.

El momento más emocionante del campeonato para Colombia llegó en el enfrentamiento ante Brasil. El combinado nacional logró remontar un marcador adverso de 4-1 para terminar imponiéndose en uno de los resultados más resonantes del torneo.

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El gol de la "Tricolor" que significó el empate ante Argentina en la segunda fecha del Panamericano de fútbol de salón para sordos - crédito DATA

En la tercera jornada, Argentina y Colombia protagonizaron un partido muy equilibrado que terminó empatado 1-1. El encuentro fue intenso y táctico, con pocas diferencias entre ambos equipos. El empate dejó a las dos selecciones compartiendo el segundo lugar de la clasificación con cuatro puntos, mientras Brasil se mantiene en el liderato con seis unidades.

En la otra llave de la jornada, Brasil derrotó 6-4 a Perú en un compromiso lleno de emociones y goles. De esta manera, la tabla de posiciones quedó con Brasil como líder con seis puntos, seguido por Colombia y Argentina con cuatro, Perú con tres y Uruguay en el último lugar sin unidades.

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La selección Colombia de fútbol de salón para sordos juega el Panamericano ante Argentina, Brasil, Perú y Uruguay - crédito FCF

La programación del campeonato contempla encuentros decisivos en los próximos días. Colombia deberá enfrentar nuevamente a Brasil en un duelo clave por el liderato, con programación por definir, mientras que Argentina disputará el clásico rioplatense ante Uruguay. Perú, por su parte, tendrá jornada de descanso.

La posible clasificación a los Juegos Sordolímpicos de Invierno 2027

Más allá de los resultados deportivos, la participación colombiana tiene un significado especial por el contexto clasificatorio rumbo a los Juegos Sordolímpicos de Invierno 2027. El Campeonato Panamericano de Futsal de Sordos funciona como uno de los eventos clasificatorios regionales avalados por el Comité Internacional de Deportes para Sordos (ICSD), organismo encargado de regular las competencias internacionales para atletas con discapacidad auditiva.

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La clasificación se basa en diferentes criterios deportivos y administrativos. Entre ellos se encuentran el rendimiento en torneos continentales, la participación activa de federaciones nacionales y el historial competitivo en eventos oficiales durante los años previos a las justas. Además, los atletas deben cumplir con los requisitos médicos establecidos por el ICSD, que incluyen una pérdida auditiva mínima de 55 decibeles en el mejor oído. Durante los partidos tampoco está permitido el uso de audífonos, buscando garantizar igualdad de condiciones para todos los participantes.

Los jugadores que conforman la selección

El proceso de crecimiento del futsal para sordos en Colombia también se refleja en la calidad de su nómina. El equipo dirigido por Juan Carlos Muñoz cuenta con jugadores experimentados y de gran talento como Ronald Acevedo y Sebastián Riaño en el arco; Alejandro Agudelo y Edwin Ávila como postes; Robert Cajares, Jaime Paredes y Andrés Vallejo por las bandas; además de Kevin Puello, Juan Fernando Rojas, Jimmy Tamayo, Anider Villamizar y Yeison Zuleta en la zona ofensiva.

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El cuerpo técnico también está integrado por Héctor Hernández como asistente técnico, quien ha acompañado el proceso de preparación de una selección que hoy se consolida como una de las revelaciones del campeonato continental.

Con la victoria frente a Brasil y el empate ante Argentina, Colombia ratifica que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia en el futsal para sordos. La ilusión de clasificar a los Juegos Sordolímpicos de Invierno 2027 sigue más viva que nunca y el país comienza a soñar con una generación que ya está dejando huella en el deporte adaptado del continente.

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