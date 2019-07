"Estoy muy feliz. Ya en el final no podía manejar mi cuerpo era todo distinto. Muchos años de entrenamiento, mucha preparación para este torneo y a veces estaba en la puerta y no se me daba. Gracias a Dios se me dio. Muchas veces me voy de viaje y es duro dejar a la familia, pero esto es el resultado de mucho sacrificio. Tenia una lesión, por eso no podía sacar la pierna de atrás, pero con la lesión y todo pude ganar", aseguró.