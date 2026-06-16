Los increíbles errores en los nombres del plantel argentino en un video de la organización del Mundial: el “parche” de emergencia

Los errores en los nombres de la selección argentina antes del primer partido en el Mundial 2026

Los futbolistas de la selección argentina hicieron un video presentación en la antesala al Mundial 2026, pero la organización cometió varios errores de tipeo. Los más curiosos fueron en dos nombres y un apellido de los dirigidos por Lionel Scaloni, figuras internacionales, bicampeones de América y vencedores en Qatar 2022. Estos detalles no pasaron desapercibidos e hicieron arder las redes sociales.

Los jugadores mostraron una hoja tamaño A4 en el que estaban su primer nombre y el apellido junto al dorsal de su camiseta. A medida que lo mostraban, cada uno iba mencionándolo. Pero los que se robaron una sonrisa fueron los casos de “Nicholas” Tagliafico, “Leonardo” Paredes y Exequiel “Pacacios”. Las equivocaciones llamaron la atención.

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El caso más llamativo fue el de Tagliafico, quien se tachó la H con una lapicera. No hubo intención de ajustar las identificaciones: la producción se montó igual en los casos mencionados.

De inmediato los internautas hicieron de las suyas con memes y reacciones, con críticas a las fallas y burlas. Por ejemplo, la de una figura de espaldas con el apellido “Baquistata” en clara alusión a Gabriel Batistuta. También, las imágenes del desafiante gesto de Lisandro Martínez, o cómo Nahuel Molina mencionó su apellido materno (Lucero) que no fue incluido en la hoja.

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Tres jugadores de la selección argentina, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes y Exequiel Palacios, posan con carteles que muestran errores en la escritura de sus nombres

Este martes, Argentina comenzará a defender el título ecuménico conseguido en Qatar 2022. El equipo dirigido por Lionel Scaloni debutará ante Argelia con Emiliano “Dibu” Martínez recuperado y confirmado en el arco. La formación incluye a Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina en defensa; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada en el mediocampo; y Lionel Messi con Lautaro Martínez en ataque. El encuentro se jugará en el Arrowhead Stadium de Kansas, con capacidad para 69.000 espectadores. Los hinchas argentinos se hicieron sentir en dicha ciudad estadounidense con los banderazos hechos en la previa que le dieron color en el umbral del arranque del torneo para el elenco Albiceleste.

Quien vivirá de manera muy especial este certamen es Messi, quien vivirá su sexta presencia mundialista y cumplirá 39 años el próximo 24 de junio. El capitán argentino llegó recuperado de la molestia muscular sufrida en uno de sus últimos partidos con el Inter Miami.

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El entrenador argentino Lionel Scaloni describió a Argelia como “un rival similar a Marruecos”, con “jugadores rápidos en ataque” y alternativas tácticas para jugar con línea de tres o de cuatro defensores. “Es un buen equipo para tener cuidado y respetar. Nos va a poner las cosas difíciles”, dijo, y añadió: “Ya hemos visto con España que no hay rival fácil”.

El Grupo J también lo integran Austria y Jordania, que abrirán su participación el miércoles a la 01:00 de la madrugada argentina en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, con aforo de 68.827 personas.

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Esta es la penúltima jornada de la primera fecha que terminará este miércoles. El presente Mundial es el primero con tres sedes (Canadá, Estados Unidos y México) y también estrena formato con 48 selecciones que obligó a incorporar una ronda de playfoffs (16avos) que será lo inmediato a la finalización de la fase de grupos.

MEMES Y REACCIONES POR LOS ERRORES EN LOS NOMBRES:

Memes y reacciones por los errores en los nombres de los jugadores argentinos

Memes y reacciones por los errores en los nombres de los jugadores argentinos

Memes y reacciones por los errores en los nombres de los jugadores argentinos

Memes y reacciones por los errores en los nombres de los jugadores argentinos

Memes y reacciones por los errores en los nombres de los jugadores argentinos

Memes y reacciones por los errores en los nombres de los jugadores argentinos