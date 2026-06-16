Thomas Partey quedó fuera del debut de Ghana, Gobierno de Canadá confirmó que no permitirá el ingreso del mediocampista

Ghana debutará sin su capitán en la Copa del Mundo - crédito AP

El 12 de junio se confirmó que Thomas Partey, figura y capitán de Ghana, no podía viajar a Canadá para el debut de su nación contra Panamá en la Copa del Mundo por sus antecedentes judiciales que siguen sin ser resueltos en Inglaterra.

La restricción migratoria responde a una acusación en Londres registrada en julio de 2025, que incluye cinco cargos de violación y uno de agresión sexual. Partey se declaró inocente de estos cargos, así como de dos adicionales presentados en febrero de 2026. Aunque el futbolista dejó el Arsenal para incorporarse al Villarreal, sigue vinculado al proceso judicial, cuyo juicio está previsto para noviembre de 2026.

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La FIFA confirmó que la organización no intervendrá en cuestiones migratorias y que la decisión corresponde al Gobierno anfitrión, mientras que la federación ghanesa anunció que intentaría apelar la decisión. Las reglas en Canadá indican que “si ha cometido un delito o ha sido condenado por él, es posible que no se le permita la entrada a Canadá” a cualquier individuo, sin importar su procedencia.

Partey podrá jugar en los dos partidos restantes del grupo - crédito Reuters

Confirmado: Partey no podrá ingresar a Canadá

El 16 de junio, The Athletic informó que Thomas Partey quedó fuera del grupo de viajeros de la delegación de Ghana para el debut en Toronto, Canadá, frente a Panamá.

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El medio citado informó que la federación africana argumentó que en la solicitud de visa presentada a nombre de Partey se afirmaba que no enfrentaba cargos criminales en ningún país.

Por su parte, las autoridades canadienses revelaron que, tras recibir la solicitud el 21 de mayo y detectar la omisión, consideraron que Partey incurrió en “falsa representación” bajo la Ley de Protección de Inmigración y Refugiados. El 25 de mayo, el departamento de inmigración advirtió sobre la posible inadmisibilidad y solicitó aclaraciones. Partey y sus representantes presentaron documentos legales desde el Reino Unido, incluyendo su declaración de inocencia, pero finalmente el 10 de junio la visa fue formalmente denegada, puesto que los cargos en su contra impiden su ingreso.

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El juicio contra el mediocampista será reanudado en noviembre de 2026 - crédito Europa Press

Partey y su equipo legal recurrieron la decisión ante la Corte Federal de Canadá, alegando que la negativa le ocasiona un perjuicio profesional irreparable y que no se le otorgó el debido proceso, ya que la decisión se tomó antes de la fecha límite original. Argumentaron que el futbolista perdería una oportunidad única de representar a su país en el mundial y que su ausencia impactaría negativamente en el desempeño de Ghana; sin embargo, el tribunal determinó que el hecho de que Partey no haya sido condenado no era relevante para la aplicación de las normas migratorias.

Debido a la postura de la FIFA, en caso de que Ghana avance de ronda y deba jugar nuevamente en territorio canadiense, Thomas Partey quedaría desafectado para esos compromisos. Cabe recordar que Canadá será sede de tres partidos de las rondas de eliminación directa en la Copa del Mundo.

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Queiroz tendrá que cambiar su esquema para reemplazar a Partey

La delegación de Ghana viajará sin Partey a Canadá - crédito @GhanaBlackstars/X

Para el debut ante Panamá, que será el 17 de junio en el estadio BMO Field de Toronto, el estratega de Ghana deberá cambiar su esquema para reemplazar al mediocampista, que solo tiene restricción para ingresar a Canadá. Para los otros dos compromisos de la fase de grupos, que serán el 23 de junio en Boston ante Inglaterra y el 27 de junio en Filadelfia contra Croacia, Partey podrá participar al contar con la visa americana.

“El Gobierno anfitrión es quien, en última instancia, decide quién recibe un visado y es admitido en el país”, fue la respuesta de la FIFA sobre cualquier tipo de inconveniente migratorio que pueda tener algún miembro de las 48 delegaciones.

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