El mismísimo Lionel Messi fue uno de los abanderados de la furia del plantel que conduce Lionel Scaloni. "Se cansaron de cobrar boludeces durante toda la Copa América y hoy no le cobraron un penal a Otamendi. Ni siquiera consultaron con el VAR. Es para analizarlo. Ojalá que la Conmebol haga algo, porque nosotros hicimos un sacrificio enorme. Igualmente, no creo que haga nada porque maneja todo Brasil", dijo, amplificando el reclamo por la estatura de su figura. Pues bien, la denuncia de GloboEsporte no hace más que inyectarle suspicacias a un clásico que quedó cruzado por las polémicas.