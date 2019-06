Menotti hace la típica jugada del que está excedido de peso. El lunes empiezo la dieta -se dice- y así quedan licuadas las culpas hasta ese día. A la otra semana se repite exactamente lo mismo. Es una manera de engañarse. Menotti parece no ver que no arranca nunca en la Selección. "Sin proyecto no tenés técnico. Ni Cruyff ni Guardiola podrían dar vuelta hoy esta historia en Argentina", declaró hace unos días. La frase no hubiera hecho ruido si no fuera él a quien la AFA contrató para diseñar el nuevo modelo…