¿Por qué yo pongo a Colombia como ejemplo sobre esta actuación de la Argentina con Qatar? Porque era lógico que la Argentina le ganara a Qatar. Hay dirigentes en Sudamérica que piensan, no como los nuestros que andan apurados, tratando de encontrar lo primero que tienen a mano. Hoy a la Argentina le salió bien. Ojalá que esto no enmascare, que no cubra la cantidad de errores que cometieron los dirigentes y su técnico. Y que pongan la situación en un punto de equilibrio.