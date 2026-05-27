Tomás Uribe atacó a Abelardo de la Espriella, al que acusó de jugar sucio contra Paloma Valencia: “La dignidad humana tiene un límite”

El hijo del expresidente Álvaro Uribe Tomás Uribe tiene en la mira la campaña del abogado Abelardo de la Espriella al primer cargo de la nación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En un nuevo episodio de tensión al interior de los movimientos de centro-derecha, Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, lanzó el miércoles 27 de mayo fuertes críticas contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, al que acusó de jugar sucio con su equipo de comunicaciones, tras lo que serían, según señaló, los recientes ataques a la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia.

Uribe, conocido por su respaldo a la congresista caucana, que ganó La Gran Consulta por Colombia del 8 de marzo, y cuya voz ha adquirido relevancia en el proceso político que se adelanta, no dudó en señalar a través de sus redes sociales al abogado, con una publicación que generó eco de forma rápida entre los sectores políticos afines y adversos al uribismo y que acrecentó la ruptura con

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Con este mensaje, Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe, volvió a apuntar a Abelardo de la Espriella, al que señaló por los ataques a Paloma Valencia - crédito @TomasUribeEco/X

“Abelardo dedicó su campaña a dividir y maltratar a la oposición con la estrategia de los ‘nunca’ vs. ‘los de siempre’. Su VP (vicepresidente), Juan Restrepo, aceptó ayer en el Club Campestre de Medellín que esta es una ‘estrategia de campaña’. La dignidad humana tiene un límite, no todo vale. No vengan ahora a culparnos de apátridas cuando las ofensas empezaron de allá para acá”, expresó el primogénito del expresidente Uribe.

Continúa el agarrón entre Tomás Uribe y Abelardo de la Espriella

Es válido precisar que el rifirrafe entre Uribe Moreno y el autodenominado ‘Tigre’ empezó a intensificarse desde abril pasado, cuando el joven empresario denunció que la campaña de De la Espriella presuntamente implementaba una estrategia de desprestigio contra su padre, el expimer mandatario, su familia y la senadora Valencia, con el fin de desvirtuar las opciones de la candidata del Centro Democrático.

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Según relató en su momento el hijo mayor de Uribe Vélez, esta ofensiva incluiría el pago a influenciadores digitales para amplificar ataques, lo que, en su opinión, busca fragmentar la oposición y favorecer al gobierno de Gustavo Petro. “Un alto ejecutivo de la campaña de De la Espriella me confirmó la existencia de este plan en presencia de un testigo”, aseguró Uribe Moreno, en su diálogo con el diario El Colombiano.

Tomás Uribe Moreno no ha dudado en acusar a Abelardo de la Espriella como traidor del proyecto político de su padre, Álvaro Uribe - crédito Carlos García Rawlins/REUTERS - @tomu1969 - @delaespriella_style/Instagram

En sus señalamientos, vinculó a Carlos Suárez, estratega digital, y al senador electo de Salvación Nacional Enrique Gómez Martínez, jefe de debate de la campaña de De la Espriella, como responsables directos de la ofensiva digital. Y sugirió posibles vínculos de Suárez con figuras de izquierda como Iván Cepeda, lo que, según el hijo del expresidente, pone en duda la lealtad de la campaña hacia el uribismo.

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Abelardo de la Espriella ha negado estar detrás de los ataques a Paloma Valencia

Frente a estos señalamientos, De la Espriella, en ocasiones anteriores, rechazó las acusaciones y las calificó como un “juego” en el que no piensa participar, y reiteró de forma pública´su admiración por Uribe Vélez, al defender su trayectoria como apoderado jurídico del exmandatario durante más de 15 años. “Mi referente político sigue siendo el presidente Uribe”, afirmó De la Espriella en una entrevista con Blu Radio.

La contienda electoral causó grietas en la relación entre Tomás Uribe y Abelardo de la Espriella, que fueron en su momento cercanos - crédito @delaespriella_style/Instagram

En ese orden de ideas, también expresó que mantiene una buena relación con Jerónimo Uribe, hermano de Tomás, pero reconoció que su vínculo con este último se deterioró en medio de las controversias por la campaña. “La relación con Tomás se agrió por su actitud tosca y brusca”, declaró De la Espriella a Caracol Radio, al tomar distancia del empresario, en un cruce de declaraciones que ha calentado la contienda.

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De hecho, Tomás Uribe, en otro de sus dardos al abogado, advirtió sobre el riesgo de una derrota electoral si persisten los ataques internos. “Esta forma de actuar nos va a llevar a perder el país”, manifestó en sus redes sociales el pasado 23 de abril, cuando señaló que De la Espriella le estaría “haciendo el juego a Gustavo Petro” y adelantó que el letrado no debería esperar “abrazos” en caso de que pase a segunda vuelta.