El 3 a 2 cargado de patadas, expulsiones y lesiones encaminó la gloria del combinado del "Coco" Basile. Dos tantos de Darío Franco y otro de Batistuta sirvieron para concretar la angustiosa victoria. "Ese día Branco nos metió un bombazo terrible. El ruido que hizo la pelota cuando se metió no me lo olvido más", refrescó. Pero hubo un diálogo con el lateral que acusó a Argentina de adulterar el agua en Italia 90 que le quedó grabado. "No se toma agua de los rivales, espero que lo hayas aprendido", lo azuzó entonces.