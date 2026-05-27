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Deudas del Gobierno Petro y El Niño hacen que Colombia esté más cerca de un apagón: “Arrancamos con una plata que no nos han pagado”

La viabilidad operativa del sector depende de incentivos para el ahorro y de soluciones inmediatas para incrementar la oferta de energía

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Alejandro Castañena, presidente de Andeg, dijo que “Colombia necesita seguir enviando señales claras y oportunas para promover nuevas inversiones en generación y garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico en el mediano y largo plazo" - crédito Andeg

La seguridad energética de Colombia enfrenta un momento crítico ante el riesgo de racionamiento eléctrico por el inminente fenómeno de El Niño 2026-2027 y el aumento de deudas estatales con el sector. Por eso, de acuerdo con los gremios del sector, urge adoptar medidas para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico, por lo que convocaron al Gobierno a priorizar la estabilidad regulatoria y el pago de las deudas acumuladas.

La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) advirtió que Colombia podría sufrir cortes de electricidad y otros impactos negativos como consecuencia directa de la llegada de El Niño 2026-2027, la fragilidad de las reservas hídricas y de energía, y el retraso en los pagos estatales al sector. Dentro de las cifras destacadas figuran el déficit de energía firme del 2,4%, deudas estatales pendientes por más de $5,9 billones y un sistema de embalses vulnerable tras el reciente Niño 2023-2024.

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En un balance presentado por el presidente del gremio, Alejandro Castañeda, sobre la subasta de obligaciones de energía firme, desarrollada el 22 de mayo por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), apuntó que se anunció la incorporación de 4.069,7 megavatios (MW) de nueva capacidad efectiva neta al Sistema Interconectado Nacional a partir de diciembre de 2029. De esa cifra, 2.276,8 MW provienen de proyectos térmicos, considerados indispensables por la asociación para respaldar la confiabilidad del sistema frente al crecimiento de la demanda y las restricciones hidrológicas.

Entre 8% y 10% de la energía que se consume en Ecuador proviene de Colombia - crédito Ministerio de Minas y Energía
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Ante esto, señaló que, aunque el avance es relevante, será necesario abrir nuevos procesos de asignación de obligaciones de energía firme para asegurar la atención continua de la demanda.

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“Colombia necesita seguir enviando señales claras y oportunas para promover nuevas inversiones en generación y garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico en el mediano y largo plazo. La seguridad energética requiere planeación, estabilidad regulatoria y decisiones técnicas consistentes”, afirmó Castañeda.

Recalcó que la capacidad de respuesta del sector depende de decisiones anticipadas en materia de política energética. Sin una articulación efectiva entre Estado y empresas eléctricas, crece el riesgo de enfrentarse a escenarios tan críticos como los vividos durante el último evento de El Niño, cuando el margen de energía firme se redujo drásticamente.

Riesgo de racionamiento eléctrico por El Niño

Asimismo, el presidente de Andeg enfatizó en la alta probabilidad del fenómeno. “La probabilidad de que entre un fenómeno de El Niño en los meses de junio, julio y agosto está del ochenta por ciento e incrementa las probabilidades de que esto suceda en los meses de septiembre, octubre y noviembre con probabilidades superiores al noventa y cinco por ciento”, sostuvo.

De igual manera, explicó que la llegada de El Niño limita de manera grave las lluvias en septiembre y noviembre, meses fundamentales para recuperar los embalses del país. Esto compromete la recuperación de reservas hídricas necesarias para enfrentar la sequía habitual de diciembre a abril. Y es que durante el fenómeno de El Niño 2023-2024, los embalses alcanzaron solo 27% de su capacidad, el nivel más bajo en treinta años, según Andeg. Para el ciclo previsto de 2026-2027, el margen de energía firme ha desaparecido: actualmente, existe un déficit del 2,4%, lo que ubica al sistema en un estado crítico.

A finales de mayo de 2026, el nivel de los embalses alcanzó el 66,38%, apenas 2,35 puntos porcentuales por encima de abril, pero insuficiente frente a la meta del 80% que recomiendan los analistas para soportar un periodo seco prolongado - crédito Herbert Villarraga/Reuters
A finales de mayo de 2026, el nivel de los embalses alcanzó el 66,38%, apenas 2,35 puntos porcentuales por encima de abril, pero insuficiente frente a la meta del 80% que recomiendan los analistas para soportar un periodo seco prolongado - crédito Herbert Villarraga/Reuters

El gremio advirtió que la menor oferta de energía hidráulica obliga a recurrir con mayor intensidad a las térmicas.

“Las térmicas pueden llegar a abastecer solamente hasta el cincuenta y cinco por ciento de lo que consume Colombia”, advirtió Castañeda. El sector, por lo tanto, requiere diversificar su matriz energética y mantener la robustez del parque térmico como respaldo de la generación hidráulica.

Deuda del Estado y consecuencias para el sector energético

El impacto de las deudas del Estado es otro factor que deteriora la estabilidad del sistema eléctrico colombiano. Andeg indicó que la cartera asociada a la empresa Air-e supera los $1,5 billones, la deuda derivada de la intervención sobre Air-e asciende a $2,3 billones y los subsidios pendientes a distribuidoras y comercializadoras representan $2,1 billones adicionales.

“La preparación frente a un posible fenómeno de El Niño exige decisiones oportunas. Garantizar el flujo de recursos hacia las empresas generadoras es indispensable para asegurar la disponibilidad de combustible y la operación confiable del parque térmico, que seguirá siendo un respaldo estratégico para el país”, recalcó el dirigente gremial.

Air-e reporta mejoras en 214 circuitos de energía durante ocho meses de operación
Air-e es una empresa privada encargada de la distribución y comercialización de energía eléctrica en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, en la región Caribe de Colombia - crédito Air-e

Castañeda remarcó que, sin los recursos adeudados, las plantas térmicas no pueden adquirir los combustibles necesarios para operar durante picos de demanda ni responder de manera suficiente a situaciones de sequía. “Estamos arrancando con un mes al debe. Estamos arrancando con una plata que no nos han pagado y que no se tiene para consumir combustibles que nos permitan salir adelante”, advirtió.

De igual forma, la Asociación advirtió además que la sostenibilidad financiera del sector depende de la normalización en los flujos de recursos estatales, así como de la confianza en reglas de juego estables y decisiones técnicas por parte del Gobierno.

Propuestas y soluciones para fortalecer la seguridad energética

Para abordar la crisis, Andeg propuso como primera medida “el pago inmediato de las deudas estatales con el sector”. También instó a implementar “programas de ahorro claros, concretos y con incentivos económicos”, que permitan reducir la demanda y aliviar la presión sobre el sistema en momentos críticos.

Ante la situación, recomendó:

  • Impulsar la autogeneración industrial, que hoy representa 2.000 MW de capacidad instalada.
  • Favorecer la venta de excedentes energéticos industriales, lo que reforzaría la oferta y mitigaría los riesgos sistémicos ante contingencias climáticas.
  • Avanzar hacia una modernización regulatoria, promover inversiones y fortalecer la cooperación interinstitucional.
  • Generar unos programas de ahorro claros, concretos y con incentivos económicos.

Finalmente, el presidente de Andeg, Alejandro Castañeda, puntualizó que la transición energética debe llevarse adelante de manera gradual y responsable, sobre la base de reglas claras, previsibilidad institucional y coordinación activa entre Estado, reguladores, sector privado y regiones.

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