El saco azul, la camisa blanca y los chupines a tono forman parte de la elegancia que adquirió con el tiempo. El ex defensor ya no es el cacique que imponía su autoridad a base del roce físico y su carácter fuerte. Ahora está más relajado. Disfruta de su rol mediático y se define como el hincha más fanático de la Selección. "Siempre voy a acompañar al equipo. El técnico sabe por qué armó este plantel. Los tuvo muy cerca en cada convocatoria. Para la mayoría siempre va a faltar alguien en la lista, pero en este caso creo que están todos", analizó el Cabezón y argumentó: "Con Messi y todos estos pibes que la rompen en Europa, cómo no vas a decir que Argentina es candidato. Brasil también, porque es local, los uruguayos se armaron bien y habrá que ver qué pasa con los chilenos, pero sería lindo ganar en el Maracaná. ¿Te imaginás levantar la Copa en el torneo que organizan los brasileños?"