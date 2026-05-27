Colombia

Verónica Alcocer cumplió 50 años y sus hijas celebraron en redes sociales: así reapareció la primera dama

El nombre de la esposa -legalmente- del presidente Gustavo Petro reapareció luego de que Sofía y Antonella compartieran imágenes familiares por el cumpleaños de su mamá

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Verónica Alcocer cumplió 50 años el pasado 26 de mayo y volvió a la conversación pública tras varios meses de ausencia en escenarios oficiales - crédito @veronicalcocerg/Instagram

Verónica Alcocer cumplió 50 años el pasado 26 de mayo y sus hijas, Sofía y Antonella Petro, le dedicaron mensajes en redes sociales para celebrar la fecha. La aún primera dama de Colombia, que llevaba varios meses alejada del ojo público, reapareció en fotografías familiares compartidas por sus hijas a través de Instagram, en medio de la atención que todavía despierta su relación con el presidente Gustavo Petro.

Las publicaciones aparecieron pocas horas después del cumpleaños de Alcocer y mostraron momentos personales junto a sus hijas. Aunque la mujer nacida en Sincelejo permaneció distante de escenarios públicos durante los últimos meses, las imágenes volvieron a poner su nombre en la conversación digital.

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La fecha también llamó la atención por un momento particular de la vida personal de la familia presidencial y es que en octubre de 2025, Gustavo Petro anunció públicamente que llevaba separado de Verónica Alcocer desde hacía “años”, aunque ambos continuaron casados legalmente.

En octubre de 2025, el presidente Gustavo Petro confirmó públicamente que se encontraba separado de Verónica Alcocer desde hacía “años”, aunque ambos continuaron casados legalmente - crédito Cesar Carrión/Presidencia de Colombia
En octubre de 2025, el presidente Gustavo Petro confirmó públicamente que se encontraba separado de Verónica Alcocer desde hacía “años”, aunque ambos continuaron casados legalmente - crédito Cesar Carrión/Presidencia de Colombia

El mandatario realizó aquella afirmación después de varios meses de rumores sobre la distancia entre ambos. Sin embargo, antes de ese anuncio, la última aparición pública de Petro y Alcocer ocurrió en julio de 2024, durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de París.

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Pese a la separación, ambos mantuvieron el vínculo familiar alrededor de sus hijos. Petro y Alcocer son padres de Sofía y Antonella, además de Nicolás, que, aunque no es hijo biológico del presidente, recibió su apellido debido a que él lo crió desde muy pequeño.

La última aparición pública de ambos como familia ocurrió durante las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, cuando tanto la primera dama como el presidente acudieron a votar en esos comicios. Sin embargo, su presencia conjunta respondió únicamente al protocolo.

La reaparición de Verónica Alcocer en la apertura de la jornada electoral marca el regreso de la primera dama a la vida pública en Colombia - crédito Verónica Alcocer García / Facebook
La reaparición de Verónica Alcocer en la apertura de la jornada electoral marca el regreso de la primera dama a la vida pública en Colombia - crédito Verónica Alcocer García / Facebook

Las hijas de Verónica Alcocer festejaron su cumpleaños

En medio de ese contexto familiar, las publicaciones de Sofía y Antonella llamaron la atención en redes sociales. La mayor de los Petro-Alcocer compartió una fotografía junto a su madre y acompañó la imagen con la canción Ojos color café, de Calle 13 y Silvio Rodríguez.

La publicación no incluyó un mensaje extenso, aunque el gesto resultó suficiente para que seguidores de ambas reaccionaran a la imagen y felicitaran a Alcocer por su cumpleaños número 50.

Por su parte, Antonella Petro también publicó una fotografía junto a su madre. En la imagen aparecieron ambas frente a una vista panorámica de Londres, con varios edificios históricos y modernos de fondo, ubicados cerca del río Támesis.

En la fotografía se alcanzaron a observar estructuras contemporáneas como el Walkie-Talkie y el Leadenhall Building, dos de los edificios más reconocidos de la capital británica.

Antonella acompañó la publicación con un corto mensaje: “Feliz cumple”.

Sofía y Antonella Petro celebraron el cumpleaños número 50 de su mamá, la primera dama Verónica Alcocer - crédito @anto_petro_alcocer - @sofiapetroa/Instagram
Sofía y Antonella Petro celebraron el cumpleaños número 50 de su mamá, la primera dama Verónica Alcocer - crédito @anto_petro_alcocer - @sofiapetroa/Instagram

Las imágenes mostraron a Verónica Alcocer lejos de los escenarios políticos y en un entorno más familiar. Desde hace meses, la aún primera dama permaneció apartada de actividades públicas y redujo considerablemente sus apariciones.

De Sincelejo a la Casa de Nariño: ella es Verónica Alcocer

Verónica del Socorro Alcocer García se convirtió en una de las figuras más visibles de la política colombiana después de la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia en 2022.

Nacida en Sincelejo, Sucre, en el seno de una familia conservadora y tradicional, Alcocer construyó un perfil distinto al de las primeras damas recientes del país debido a su protagonismo público, su estilo cercano y las controversias que rodearon su paso por la Casa de Nariño.

Verónica Alcocer, primera dama de Colombia, está en el ojo del huracán debido a su cargo protocolario en medio de su separación con Gustavo Petro - crédito Andrea Puentes/Presidencia
Desde 2022, Verónica Alcocer se consolidó como una de las primeras damas más visibles del país - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Alcocer inició estudios de Derecho en la Corporación Universitaria del Caribe (Cecar), aunque no terminó la carrera. Poco después decidió enfocarse en su vida familiar y su historia con Gustavo Petro comenzó en el año 2000, cuando el entonces político visitó Sincelejo para ofrecer una conferencia. A pesar de provenir de sectores políticos opuestos, ambos iniciaron una relación y se casaron ese mismo año.

Durante más de dos décadas de matrimonio, Alcocer acompañó a Petro en su ascenso político, desde la Alcaldía de Bogotá hasta las campañas presidenciales que finalmente lo llevaron al poder. Sin embargo, durante la campaña de 2022, dejó atrás el papel discreto y asumió un rol más visible.

Su estilo caribeño, marcado por bailes, recorridos populares y cercanía con la gente, llamó la atención en actos públicos y redes sociales. Ya en el Gobierno, Petro le asignó misiones diplomáticas internacionales, como su asistencia al funeral de la reina Isabel II y encuentros oficiales con el papa Francisco.

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