El mediocampista ofensivo del PSG, de 31 años, tiene un largo historial de lesiones con la Selección; muchas de ellas lo relegaron en instancias decisivas de competencias importantes, como la final del Mundial de Brasil 2014. Hay influencia de factores psicológicos, como el propio "Angelito" advirtió públicamente. "Puede ser que las lesiones influyan en lo psicológico. Empecé a trabajar (con un psicólogo) hace un tiempito, ojalá todo eso me ayude a estar cada vez mejor", confesó en 2017. "Los memes me lastimaron mucho y el psicólogo me ayudó a descargarme", contó en febrero de 2018.