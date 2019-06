-Con Gabriel Milito, con Javier Lux, con Pablo Zabaleta, con Diego Markic, con Cambiasso, con Carlitos Tevez, que cada vez que me encuentra me hace alguna broma, como Agüero. El otro día me lo crucé en el aeropuerto y me tapó con un sobretodo, no sabía quién era. También con Mascherano, que siempre fue un señor. Me acuerdo que a los 15 años llegó a la Selección incluso antes de sumarse a River. En un viaje, pagué los viáticos. Vino al rato y me dijo: 'Señor, me dio 100 dólares de más'. Si no me lo decía, los tenía que pagar de mi bolsillo. Esas cosas te marcan cómo es la persona en la vida. También con Mercado, que es un pedazo de pan. Con Messi.