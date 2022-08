Rodrigo De Paul le envió un romántico mensaje a Tini tras la respuesta de la cantante que se viralizó

La respuesta de Tini Stoessel sobre si está enamorada de De Paul

Una de las parejas del momento en Argentina (y buena parte del planeta) es la que conforman el futbolista del Atlético Madrid y la Selección Rodrigo De Paul, y la cantante y actriz Tini Stoessel. En las últimas horas ambos quedaron en el centro de la escena luego de una respuesta que brindó La Triple T al ser consultada sobre si estaba enamorada del deportista surgido de la cantera de Racing.

“Estoy muy bien, muy contenta, disfrutando. A Rodrigo lo quiero con todo mi corazón. Justo vengo de Madrid, pasamos unos días, estuve con mi hermano, con Carola (su amiga). Trabajo desde que soy muy chica y a veces es difícil poder compaginar las dos cosas. Creo que estoy en un momento donde realmente me estoy esforzando en poder tener tiempo para mí, bajar un poco los decibeles y volver con todas las fuerzas al trabajo para darlo todo en el labro y volver. Creo que una cosa también compensa la otra, entonces en ese sentido estoy re contenta. Rodri es lo máximo, le está yendo increíble en todo lo que hace así que nos acompañamos re bien”, manifestó la artista de 25 años.

La respuesta de De Paul tras el revuelo que se generó por la respuesta de Tini

Pese al gran revuelo que se generó por estas palabras, De Paul utilizó sus redes sociales para dejar en claro el amor que siente por su novia, al comentarle un posteo que ella subió a su red social Instagram para agradecer la obtención del Premio Gardel a “mejor canción pop”. “BRILLAS, felicitaciones mi amor”, escribió, junto a un emoji de dos corazones entrelazados.

En ese posteo, Stoessel escribió “Premios Gardel, que hermosa noche me llevo en el corazón para siempre. Gracias a toda la gente por haber votado y por el amor incondicional de siempre. Gracias a todo mi equipo por estar siempre y acompañarme en cada paso. David Lebón, un sueño compartir esa canción y momento con vos, gracias. María Becerra te amo, te admiro, y este premio compartirlo juntas me hace tan feliz que no te das una idea. Gracias por todo los amo”.

Rodrigo De Paul y Tini pasaron unas mini vacaciones en España

Este no es el primer guiño que el volante tiene con Tini. Hace dos semanas también le dedicó una foto con la leyenda “Gracias por estos días” y cinco corazones de distintos colores. Ambos pasaron unas mini vacaciones antes del inicio oficial de la temporada en España. En su momento ella respondió con un “Sos tan lindo”.

Rodrigo De Paul, que tiene como prioridad llegar en óptimas condiciones al Mundial de Qatar 2022, es una de las figuras del plantel comandado por Diego Simeone en el Atlético de Madrid. Hasta el momento fue suplente e ingresó en el complemento en los dos partidos oficiales del Colchonero en lo que va de la Liga (victoria por 3 a 0 ante Getafe y derrota por 2 a 0 contra Villarreal). En la pasada temporada, la primera en territorio español (venía de brillar en Udinese), disputó un total de 48 partidos, en los que aportó cuatro goles y dos asistencias.

