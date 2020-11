Diez Sub 23 y un posible debut: la lista de concentrados de River

Ante las bajas por convocados a sus respectivas selecciones, lesiones o coronavirus, Gallardo debió echar mano a los juveniles del Millonario para completar la nómina para enfrentar a Godoy Cruz Foto: REUTERS/Marcelo Endelli

La decisión de las autoridades que regulan la Copa de la Liga Profesional de jugar en medio de la doble fecha de Eliminatorias, sumado a otros factores como lesiones o casos de coronavirus, le dejó una difícil tarea a Marcelo Gallardo a la hora de armar la lista de concentrados de River Plate para medirse ante Godoy Cruz. Es así que el DT decidió echar mano la cantera del Millonario y rellenar los lugares que dejaron las siete bajas que tiene en su plantel con jugadores jóvenes.

Al no poder contar con Franco Armani y Gonzalo Montiel (llamados por Lionel Scaloni), Paulo Díaz (Selección de Chile), Robert Rojas (Paraguay), Nicolás de la Cruz (Uruguay) Nicolás de la Cruz, además de Rafael Santos Borré (en aislamiento por dar positivo de covid-19) e Ignacio Fernández (desgarrado), Napoleón debió reordenar las piezas de su rompecabezas y no solo rotar en el once inicial que parará ante el Tomba, el próximo sábado desde las 21.15 en Mendoza, sino también en el armado del banco de suplentes.

De esta manera, el estratega citó a diez futbolistas menores de 23 años en la lista de concentrados para la tercera fecha del certamen de Primera División. A algunos jóvenes ya habituales en las convocatorias del Muñeco como Julián Álvarez, Santiago Sosa, Cristian Ferreira o Jorge Carrascal, se les sumaron joyas de las inferiores de la institución como Elías López (20 años), Augusto Aguirre (21), Tomás Castro (19), Federico Girotti (21), Lucas Beltrán (19) y Benjamín Rollheiser (20).

De estos últimos seis menciones, el que más presencias tiene con la camiseta de La Banda en Primera es Beltrán con apenas media docena de partidos disputados. Es más, Castro, camada 2001, podría hacer su debut si es que el Muñeco decide mandarlo a la cancha. El Chino se desarrolla como volante ofensivo y lo puede hacer tanto como interior, como por ambas bandas. El nacido en San Luis fue una de las figuras de River en la Copa Libertadores Sub20 y, por su estilo de juego, lo comparan con Lucho González.

Tomás Castro, de 19 años, podría hacer su debut el sábado ante el Tomba

Una particularidad que presente esta lista de Gallardo es la brecha de edades entre esta decena de jóvenes mencionados y el resto de los integrantes. Solo Fabrizio Angileri (26) y Bruno Zuculini (27) están por debajo de los 30 años, los ocho restantes reflejan dejan entrever su experiencia a través de su edad: Enrique Bolgona (38), Germán Lux (38), Miltón Casco (32), Javier Pinola (37), Leo Ponzio (38), Enzo Pérez (34), Lucas Pratto (32) y Matías Suárez (32).

En cuanto a los titulares, Gallardo podría presentar una formación inédita, producto de las ausencias. Bologna iría al arco, quien atajó en los amistosos de pretemporada. La defensa y el mediocampo sería el mismo que probó en el entrenamiento matutino del martes, con dos líneas de cuatro formadas por: Casco, Enzo Pérez, Pinola y Angileri; Carrascal, Sosa, Ponzio y Ferreira. Y adelante, completarías Suárez y Pratto.

De ahora en más y hasta tanto River juegue por la Copa Libertadores, Gallardo tiene pensado armar dos equipos, con los titulares en la competencia internacional y una formación alternativa para el campeonato local.

El conjunto de Núñez volverá a jugar con Banfield -de visitante- el 21 o 22 de noviembre, el martes 24 visitará en Brasil para medir sus fuerzas con el Paranaense, y a fin de mes se cruzará con Rosario Central en Arroyito, mientras que el primero de diciembre será la revancha ante el conjunto brasileño.

