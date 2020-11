Scaloni lo hizo debutar en la selección argentina y ahora lo enfrentará con la camiseta de Paraguay: el atípico caso de Gastón Giménez

Gastón Giménez, de la selección argentina a la paraguaya

Gastón Giménez es uno de esos casos que quedará por siempre en la historia. No es solamente un argentino que se naturalizó para jugar con otra selección, es uno de los pocos que vistió la camiseta de la selección argentina y luego utilizó la de otro país. Con dos partidos ya disputados en Paraguay, este jueves sumará otra perlita: enfrentar al país que lo vio nacer y al que defendió hace tan solo dos años.

Giménez es parte de un reducido grupo que defendió los colores de Argentina y luego de otro país como también lo hicieron Alfredo Di Stéfano (Argentina y España), Luis Monti (Argentina e Italia), Raimundo Orsi (Argentina e Italia), por ejemplo. El caso de Franco Mudo Vázquez es al revés: se estrenó como internacional con la selección italiana, pero luego tramitó tener la posibilidad de ser citado para su país de origen y formó parte de diversas convocatorias en Argentina durante los últimos años bajo el mandato de Lionel Scaloni.

Precisamente Scaloni fue el que hizo debutar a Giménez con la Albiceleste el 17 de noviembre del 2018 en un amistoso con triunfo 2-0 sobre México en Córdoba. El mediocampista, por entonces en Vélez, ingresó unos pocos minutos sobre el final. Fue su única vez oficialmente con la camiseta de la selección. ¿La curiosidad? En uno de los movimientos del contingente nacional fue olvidado en uno de los hoteles tras haber ido al baño.

El futbolista de 29 años emigró meses más tarde al Chicago Fire de la MLS y no volvió a ser considerado por la Albiceleste. A comienzos de este año, al mediocampista nacido en Formosa se le abrió una posibilidad: nacionalizarse paraguayo, el país de origen de sus padres.

Realizó el trámite y Eduardo Berizzo lo convocó para la Albirroja en el arranque de las Eliminatorias. Fue titular en el empate ante Perú del debut y repitió en la alineación inicial en la victoria 1-0 sobre Venezuela de la 2ª fecha donde anotó el gol del triunfo de su equipo a los 85 minutos.

El gol de Gastón Giménez para el triunfo de Paraguay sobre Venezuela

Las reglamentaciones FIFA le permitían cambiar de selección más allá de haber jugado un amistoso internacional con Argentina. Independientemente de que hubo una modificación reciente del reglamento –que indica que todo futbolista que no haya disputado competiciones catalogadas de Nivel A (Mundiales, Copas continentales, etc) tendrá la potestad de vestir la casaca de otro seleccionado–, Giménez ya tenía la posibilidad de ser elegido por Paraguay antes de ese nuevo sistema.

“En lo personal estoy muy feliz por el debut y como me recibieron. Tratando de aprovechar al máximo los minutos que me toquen tanto adentro como afuera de la cancha. Disfrutar con este grupo que se nota que hay mucha calidad”, dijo después del primer partido con Paraguay. “Fue una decisión difícil pero rápida. No me gusta estar dando vueltas en medio de nada. Cuando tengo que decidir algo me gusta hacerlo lo más rápido posible y enfocarme en eso. Lo hablé con la familia y lo decidí así. No creía que me iban a llamar de la selección argentina y esta posibilidad me atrajo mucho la verdad”, había declarado previamente tras conocerse que se naturalizaría paraguayo.

La convocatoria inicial que realizó Berizzo, luego desafectó a Cubas y Blas Riveros

Más allá de que el caso de Giménez es atípico y que quedará en la historia por su particularidad, la convocatoria de Eduardo Berizzo en Paraguay tiene otros tres casos de argentinos nacionalizados que estarán disponibles para enfrentar a su país de origen esta noche desde las 21 en la Bombonera por la 3ª fecha de las Eliminatorias.

El más desconocido para el ámbito local es Santiago Arzamendia, un defensor de 22 años que nació en Misiones y se mudó de adolescente a Paraguay, donde realizó toda su carrera con la camiseta del Cerro Porteño. Si bien en algún momento estuvo en la órbita de Argentina, él siempre decidió vestir la casaca de la Albirroja, a punto tal que durante el 2019 fue titular durante los cuatro partidos del equipo en la Copa América de Brasil.

Como contrapartida, el caso más fresco es el de Alejandro Kaku Romero Gamarra. El atacante de los New York Red Bulls de la MLS surgió de Huracán y tuvo participación durante el 2015 en el Mundial Sub 20 con Argentina. Nunca fue considerado para la mayor y al ser hijo de ciudadanos paraguayos realizó el trámite en el 2018: en total, suma cinco partidos con la camiseta albirroja.

El delantero con pasado en Argentinos Juniors Raúl Bobadilla nació en Misiones, pero desde el 2014 cuenta con la nacionalización paraguaya. Con una extensa trayectoria en el fútbol alemán, el goleador de 33 años ya disputó las Eliminatorias pasadas con ese país y también la Copa América 2015.

El misionero Andrés Cubas, surgido de Boca, con buen paso por Talleres y actualmente en el Nimes Olympique de la Ligue 1 francesa, tuvo su estreno en Paraguay en un amistoso del 2019 contra Arabia Saudita y fue titular en los dos encuentros disputados en estas Eliminatorias para Qatar 2022. Había sido citado inicialmente por Berizzo, pero durante los últimos días fue dado de baja por una lesión.

La relación entre Argentina y Paraguay es estrecha desde lo futbolístico. El ejemplo es que más allá de los que decidieron nacionalizarse, también hay varios citados por el entrenador argentino que se desempeñan actualmente en el país o tuvieron un paso por algún equipo de AFA.

Entre los que hoy en día juegan en la Liga Profesional están Robert Rojas (River Plate), Matías Rojas (Racing) y los hermanos Ángel y Óscar Romero (San Lorenzo). A esos nombres hay que sumarles los de Gustavo Gómez (ex Lanús), Junior Alonso (ex Boca), Omar Alderete (ex Gimnasia de La Plata y Huracán), Antony Silva (ex Huracán), Rodrigo Rojas (ex River), Mathías Villasanti (ex Temperley) y Miguel Almirón (ex Lanús). En total, 15 de los 28 convocados actuales al menos sumaron un paso por el fútbol argentino.

Sin embargo, esta noche en la Bombonera todos los ojos se posarán sobre Giménez, que vivirá esta particular apostilla de enfrentar a la selección que hace dos años atrás defendió. El ex jugador de Almirante Brown, Atlético Tucumán, Godoy Cruz, Estudiantes de La Plata y Vélez, convivirá con esta extraña situación que dejará por siempre su nombre guardado en los libros.

Berizzo utilizó a Giménez como titular en los dos partidos de Eliminatorias hasta el momento (Foto: @Albirroja)

MÁS SOBRE ESTE TEMA :

Diego Maradona abandonó la clínica tras ser operado y pasar 10 días internado

La polémica con Di María, cómo está Messi y las alternativas si no juega Lautaro Martínez: 12 frases de Lionel Scaloni

Scaloni completó el plantel con la llegada de Martínez Quarta, pero debió desafectar a un jugador por lesión

La llamada en vivo que desconcertó a Ruggeri: atendió a “Stoichkov” y le respondió una mujer

De ser presentado como “el nuevo Maradona” a jugar en Argelia y sufrir un increíble secuestro: la impactante historia de Cristian Colusso