La conmovedora lección de vida del arquero de River Enrique Bologna: “Qué sabios son los niños”

Enrique Bologna junto a sus tres hijos: Gianluca, Stefano y Giovanna

Mientras se prepara para volver a ponerse los guantes en un partido oficial por la ausencia de Franco Armani (afectado a la Selección), Enrique Bologna se entrena pero también disfruta del tiempo libre con su familia. Y en las redes sociales compartió una enternecedora vivencia junto a sus tres hijos. Beto replicó la publicación de Valeria, su pareja.

“Hoy pasó algo hermoso y me dieron ganas de compartirlo”: Stefano llevó a su habitación a su hermano Gianluca, quien padece fibrosos quística, y le preguntó por qué no le hablaba. Gian le respondió con sonidos de alegría y una sonrisa que contentó a su hermano. Enseguida se pusieron a jugar y fue el turno de la aparición de Beto con la pequeña Gio.

El mensaje que compartió la pareja tras contar la anécdota fue: “Qué sabios son los niños. ¿En qué momento nos convertimos en adultos y dejamos de ver a todos por igual? Este es uno de los tantos casos en los que no tenemos que enseñarles a los pequeños sino que ellos nos enseñan a nosotros”.

Y finalmente hablaron de los conceptos de las palabras discriminación, lástima e integración: “Yo diría igualdad y respeto, con eso estamos bien”.

La familia completa con Valeria, pareja del arquero de River

El comentario completo de la publicación de Beto Bologna en su Instagram:

“Hoy paso algo hermoso y me dio ganas de compartirlo. Estábamos en la cocina y de pronto Stefano se llevó a Gian en su silla. Lo perseguí sin q me vea para ver a donde lo llevaba y de pronto lo escucho que le contaba: Ves Gian esta es mi cama. De día juego arriba. Subo x esta escalera, de noche duermo abajo y después me despierto y salgo. Entonces le dice Chanlulu (así le decimos a Gian)porque no me hablas? Y de pronto Gian le regala una enorme sonrisa y unos sonidos de alegria. Stefano se puso feliz y dijo, Biennnn Chanlu me hablo y lo hice reír, le gustó venir a mi pieza. Vamos a jugar a tirar y agarrar...subió la escalera y le empezó a tirar los muñecos desde la ventana. Gian se mataba de risa cada vez que le caían en sus piernas o en su cabeza😂😂. Luego entre para sumarme al juego y a los pocos minutos llego Gio junto a su papá y terminamos los 5 jugando y riendo. Cuando el amor abunda siempre se encuentra la manera de jugar y compartir. Que sabios son los niños. En q momento nos convertimos en adultos y dejamos de ver a todos x igual?? Este es uno de los tantos casos donde no tenemos q enseñarles a los más pequeños, sino q son ellos quienes nos enseñan...DISCRIMINACIÓN, Nooooo..LASTIMA , lastima a nadie diría el Diego..POBRECITO, Nunca jamassss..INTEGRACIÓN mmmm Si todos somos iguales, a quien deberíamos integrar?🤔 Yo diría, IGUALDAD y RESPETO, con eso estamos bien😊 Es mi opinión claro, lo q siento y pienso, tan solo eso”.

