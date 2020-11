“Gracias por haber sido un ejemplo para nuestros hijos”: la sentida carta de Gisela Dulko a Fernando Gago que se hizo viral

Gisela Dulko y Fernando Gago, en el día de su casamiento

El pasado martes no fue un día más en la práctica de Vélez. De manera inesperada, Fernando Gago reunió a todos sus compañeros y les anunció que tomó la decisión de retirarse del fútbol.

Horas más tarde, utilizó su cuenta en la red social Instagram para comunicarlo de manera oficial. “Después de 15 años de profesión, elijo este camino con total tranquilidad y satisfacción. Como todos saben he vivido momentos fantásticos y he obtenido la carrera que ni en mis mejores sueños cuando era un chico hubiera imaginado. También tuve momentos difíciles, lesiones reiteradas que me afectaron durante estos últimos años, pero a su vez me enseñaron y me convirtieron en la persona que soy hoy. Ahora me encuentro sin problemas físicos, cumplí los objetivos que me propuse y por eso decido dar un paso al costado, sintiendo la felicidad de dejar el fútbol a mi manera, por decisión mía, en el momento indicado”, escribió el mediocampista.

El exquisito volante surgido de Boca, pasó también por Real Madrid, Roma, Valencia y Vélez. A lo largo de su carrera cosechó 16 títulos, entre los que se destacan la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008, el Mundial Sub 20 que organizó Holanda en 2005, la Copa Sudamericana de ese año con los colores azul y oro, dos Ligas de España con el Merengue y 5 coronas de Primera División con el Xeneize. Además, formó parte del equipo que llegó a la final del Mundial de Brasil en 2014 y participó en 3 ediciones de la Copa América (cuartos de final en la de Argentina 2011 y subcampeón en Venezuela 2007 y Chile 2015).

El posteo de Gisela Dulko para Fernando Gago

La que también hizo mención a esta decisión fue Gisela Dulko, ex tenista y pareja de Fernando Gago. “Desde el primer día que te vi me enamoré de vos... y también te admire como deportista y profesional, siempre responsable y haciendo todo a tu alcance por ser mejor jugador cada día. El fútbol era algo totalmente desconocido para mi, hasta que te vi jugar, me enseñaste a entender el deporte y me convertí en una fanática más”, comenzó su relato en un sentido posteo en las redes sociales que luego se convirtió en viral.

“Gracias por haberlo dado todo amor. Gracias por haber sido un ejemplo para nuestros hijos. Por enseñarnos a muchos que todo se puede superar, inclusive se puede volver a jugar al fútbol después de una rotura parcial del tendón de Aquiles izquierdo, una rotura total del tendón de Aquiles izquierdo, una rotura del ligamento cruzado, menisco y rotura parcial del ligamento interno en la rodilla derecha, una rotura total del tendón de Aquiles derecho y una rotura del ligamento cruzado derecho. Yo vi todas las cosas que hiciste para volver, y sinceramente sos indestructible y tenés una fortaleza difícil de explicar, te he visto llorar y gritar de dolor, te he visto completamente roto, y he visto como te fuiste reconstruyendo paso a paso, mes a mes, lesión tras lesión, con esa fuerza de voluntad... ese carácter y principalmente el amor que sentís por la pelota”, añadió la ex número 26 del mundo y ganadora de 4 títulos WTA en su carrera.

Para cerrar, sentenció: “El fútbol te va a extrañar. Todos vamos a extrañar verte dentro de una cancha. Te felicito porque desde muy chiquito soñaste con ser jugador de fútbol y no solo lograste eso, lograste el cariño y la admiración de muchas personas a lo largo de los años y eso no tiene precio. Te amo mucho❤️”.

