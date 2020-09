Cristian Pavón habló de su futuro y dio una particular respuesta sobre su posible vuelta a Boca

Cristian Pavón sobre la relación con Messi y su convocatoria a la selección

Cristian Pavón atraviesa por uno de los mejores momentos de su carrera. A fuerza de goles y grandes actuaciones en Los Ángeles Galaxy de la MLS, el delantero se ganó la convocatoria a la selección argentina para la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas con rumbo a Qatar 2022. “Si aparezco, es porque estoy haciendo la cosas bien; por eso estoy muy contento. Gracias a Dios se dio esta vuelta a la Selección”, reconoció Kichán en una entrevista con La Fiesta del Fútbol (Radio Suquía Plus de Córdoba).

Como ocurrió en el Mundial de Rusia 2018, Pavón volverá a vestirse con los colores albicelestes esta vez para los encuentros ante Ecuador y Bolivia, el próximo 8 y 13 de octubre, respectivamente. Puntualmente, sobre su paso por la controvertida Copa del Mundo en Rusia, el delantero negó que se haya peleado con Lionel Messi y aseguró: “Messi para mi es todo; es mi ídolo”. Y agregó: “No es cierto qué en el Mundial estábamos peleados y nadie le armó el equipo al técnico (Sampaoli)”.

Cristian Pavón y Lionel Messi, juntos en la selección argentina (Reuters)

El debut de Cristian Pavón en la selección argentina fue de la mano de Jorge Sampaoli en 2017. Luego le tocó la mencionada cita mundialista, pero no recibía una nueva convocatoria en la Albiceleste desde septiembre de 2018, cuando Argentina empató 0-0 contra Colombia en Nueva Jersey.

En otro orden, Cristian Pavón se refirió a uno de los temas que más atención genera en los hinchas de Boca y es su posible retorno al club. El delantero sigue perteneciendo al Xeneize, club al que deberá retornar en diciembre cuando se venza el préstamo con Los Ángeles Galaxy. Sin embargo, el elenco de la MLS de los Estados Unidos cuenta con una cláusula de compra, muy elevada por cierto. Frente a este panorama, el propio futbolista respondió de manera muy ambigua.

Cristian Pavón, delantero de Boca que juega a préstamo en Los Ángeles Galaxy de la MLS (Foto Baires)

“Cuando llegué acá (Estados Unidos), ya sabía que era una liga competitiva, donde había buenos equipos y jugadores. Sabía que no llegaba a pasear, llegaba a jugar como lo estaba haciendo en Boca, como lo hice en otros clubes también. Con eso, estoy tranquilo. Por suerte, me adapté muy bien a la ciudad, equipo y compañeros. Estoy muy contento y me siento muy bien. Ojalá, para mi futuro, se pueda arreglar lo que se arregle, porque si bien yo tengo contrato hasta diciembre, quiero que se pueda arreglar y que se solucione todo lo mío”, reconoció.

Kichán destacó el trabajo de su entrenador, Guillermo Barros Schelotto. “Lo que él te da es mucha confianza adentro de la cancha. Él te da las indicaciones que tenés que hacer y vos tenés que respetarlas y tratar de dejar lo máximo. Lo que más tiene es que te da la confianza, te hace jugar los partidos, te deja jugar liberado. Me da libertad y confianza para rendir con mi juego. Me siento muy bien y con mucha confianza como cuando jugaba en Boca o con la selección argentina. Ahora cada vez voy mejorando, voy agarrando más ritmo y más confianza”.

Para terminar, el jugador de 24 años que convirtió cuatro goles en los últimos 11 partidos, además de dar seis asistencias, no dudó en afirmar cuál es el objetivo en la presente temporada: “Llegar a la final, y ganar el torneo”.

