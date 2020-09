La reveladora frase que le dijo el “Tata” Martino a Messi que explica el poder que tiene el capitán del Barcelona

El "Tata" dirigió al Barcelona en la temporada 2013-2014 (Foto: NA)

El ex Director Deportivo del FC Barcelona, Andoni Zubizarreta, es uno de los nombres que ha quedado en la historia de la entidad, producto de su desempeño bajo los tres palos. Tras colgar los guantes, pasó por la parte directiva hasta que finalmente en 2015 rescindió el contrato con el conjunto culé para irse a Francia.

Hoy, después de cuatro años desempeñando aquella tarea en Marsella, el español se sentó a charlar con Vicente Del Bosque en una entrevista que publicó El País y dejó una anécdota que pocos conocían acerca del paso de Gerardo El Tata Martino por los banquillos azulgranas.

El entrenador argentino llegó en julio del 2013 a Barcelona, club en el que sólo levantó la Supercopa de España, quedando segundo en liga, perdiendo la final de Copa del Rey y despidiéndose de Champions en cuartos de final.

Martino llegó al Barcelona tras un buen paso por la selección de Paraguay y Newell's

Zubizarreta, que era director deportivo cuando Messi y Martino coincidieron en el equipo, habló sobre la importancia que tiene el hecho de que los mejores jugadores vayan en la misma sintonía que el entrenador y dio un ejemplo que retumbó en España y recorrió el mundo.

..."Si esos grandes jugadores no se alinean un poco con el entrenador, el problema comienza a ser muy jorobado para los técnicos”, comentaba Vicente Del Bosque haciendo referencia a Lionel Messi.

“Eso depende de la generosidad del jugador con su equipo, con su entrenador. El Tata Martino, cuando estaba en el Barça, le decía a Leo: ‘Ya sé que si usted llama al presidente me echa, pero coño, no hace falta que me lo demuestre todos los días. Ya lo sé’”, reveló el ex directivo.

Finalmente, en mayo del 2014 tras empatar con el Atlético de Madrid 1-1 en el Camp Nou y perder la liga a manos del cuadro colchonero en la última jornada, el técnico rosarino abandonó el cargo.

Zubizarreta fue el director deportivo del Barcelona hasta 2015

“Hay jugadores que representan mucho más que ser un gran jugador, y Leo es de esos. Representan el juego, pero también a ese jugador pequeño que tiene una especial constitución física, pero que construye, es capaz de hacer goles…Eso, un chico de barrio, que parece un chico normal convertido en el mejor jugador del mundo”, explicaba Zubizarreta sobre la figura del capitán del Barcelona

“La pérdida de ese jugador habría que haberla medido desde la pérdida del futbolista en sí y la pérdida para la competición, para los niños que se fijan y quieren ser como los mejores. También habría que haber medido lo que hubiera significado para un club tan particular como el Barcelona”, consideró sobre la novela que protagonizó el futbolista con el presidente del club".

“El gran problema de Leo es que es un competidor consigo mismo…”, concluyó.





